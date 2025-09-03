বিশ্বের শীর্ষ ৫ ধনকুবেরের শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে নিন, আছেন ঝরে পড়া শিক্ষার্থী

ফোর্বস রিয়েল-টাইমের তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালের বিশ্বের শীর্ষ পাঁচজন শতকোটিপতির তালিকায় আছেন ইলন মাস্ক, ল্যারি এলিসন, মার্ক জাকারবার্গ, জেফ বেজোস ও ল্যারি পেজ। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকার অন্যতম মজার বিষয় হলো, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝপথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন তিনি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা তাঁদের উদ্যোক্তা হিসেবে উন্নতি করতে সাহায্য করেছিল।
এ বছরের বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ ধনীর তালিকায় রয়েছেন ইলন মাস্ক, ল্যারি এলিসন, মার্ক জাকারবার্গ, জেফ বেজোস ও ল্যারি পেজ। এসব মানুষ শুধু অর্থসম্পদের জন্যই নয়, অসাধারণ সব কাজ আর বৈশ্বিক প্রভাবের জন্যও সমানভাবে পরিচিত। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের পড়াশোনার যোগ্যতা নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময় আপনার মনে প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে। চলুন, আজ এ বিষয়ে জেনে নেওয়া যাক।
টেসলা, স্পেসএক্স ও এক্স (সাবেক টুইটার)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইলন মাস্ক বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। তিনি কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসনে কাজ করারও সুযোগ পেয়েছিলেন।
২০২৫ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১৫.৬ বিলিয়ন ডলার। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া থেকে পদার্থবিজ্ঞানে ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ) এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের হোয়াটন স্কুল থেকে অর্থনীতিতে ব্যাচেলর অব সায়েন্স (বিএসসি) ডিগ্রি অর্জন করেন।
শিক্ষাজীবনে তিনি দুটি ইন্টার্নশিপ করেছিলেন এবং পরবর্তী সমেয় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। তবে তিনি ভর্তি না হয়ে চাকরির খোঁজে নামেন। শেষ পর্যন্ত ভাই কিম্বালের সঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠা করেন ‘জিপটু’ নামের প্রতিষ্ঠান।
ওরাকলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ২৭০.৯ বিলিয়ন ডলার। একবার ইলন মাস্ক তাঁকে বিশ্বের অন্যতম বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসেবে প্রশংসা করেছিলেন।
ল্যারি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়েসে পড়াশোনা করেছেন। তবে ডিগ্রি শেষ করার আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দেন।
ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা। আর এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন মার্ক জাকারবার্গ। এখন বিশ্বের তৃতীয় ধনী ব্যক্তি। বর্তমানে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ২৫৩ বিলিয়ন ডলার।
মার্ক জাকারবার্গ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন, তবে উদ্যোক্তা হওয়ার লক্ষ্যে মাঝপথে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেন। তিনি গণিতে খুব ভালো ছিলেন। স্কুলজীবনে এ বিষয়ে তিনি একাধিক পুরস্কারও পেয়েছিলেন।
অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ ধনী ব্যক্তি। বর্তমানে তাঁর সম্পদ ২৩৯.৪ বিলিয়ন ডলার। জেফ বেজোস যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার সায়েন্সে ডিগ্রি অর্জন করেন।
গুগলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম ধনী ব্যক্তি। তাঁর সম্পদ ১৭৮.৩ বিলিয়ন ডলার। ল্যারি পেজ ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেন এবং পরবর্তী সময়ে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।