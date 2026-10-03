ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেশনাল মাস্টার অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে ভর্তি, ২.৫০ সিজিপিএ হলে আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউট (আইডিএমভিএস) তাদের প্রফেশনাল মাস্টার অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (PMDM) প্রোগ্রামের ২০তম ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। এই বাস্তবতায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু অর্থায়ন, টেকসই উন্নয়ন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলাকৌশল ও তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এই প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রামটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে কর্মরত পেশাজীবী ও গবেষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করার ক্ষেত্রে এই কোর্সটি বিশেষ উপযোগী।
১৮ মাস মেয়াদি এই প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রামটিতে মোট ৪৮ ক্রেডিট সম্পন্ন করতে হয়। কোর্সটির একাডেমিক সিলেবাস অত্যন্ত আধুনিক ও যুগোপযোগীভাবে সাজানো হয়েছে। এর মূল ফোকাস বা বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অর্থায়ন, স্থায়িত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা, জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং, গবেষণাপদ্ধতি, জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, দুর্যোগ ও উন্নয়ন। এ ছাড়া সেশন ২০২৬-২৭ (জানুয়ারি-জুন)-এর এই কোর্সে হাতে-কলমে ও বাস্তবভিত্তিক লার্নিংয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রামের আবেদন চলছে, আবেদন করুন ১৫ নভেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে।
ব্যস্ত কর্মজীবীদের কথা মাথায় রেখেই এই প্রোগ্রামটির ক্লাসগুলোর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণত কর্মজীবী শিক্ষার্থীরা যাতে তাঁদের চাকরির পাশাপাশি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন, সে জন্য সপ্তাহের ছুটির দিন অর্থাৎ শুধু শুক্রবার ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই প্রোগ্রামটিতে আবেদনের জন্য যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো ডিসিপ্লিনে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে শিক্ষাজীবনের সব স্তরে অন্তত সিজিপিএ ২.৫০ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা বিভাগ থাকতে হবে। ফলস্বরূপ সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী, এনজিও কর্মী, গবেষক এবং বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের পেশাজীবীদের জন্য নিজেদের উচ্চশিক্ষার পরিধি বাড়ানোর এটি একটি দারুণ সুযোগ।
ভর্তিসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমা ও প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ফরম সংগ্রহ ও আবেদন জমাদানের সময়সীমা ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ১৫ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। এই প্রোগ্রামের আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫০০ টাকা। ১১ ডিসেম্বর ২০২৬ (শুক্রবার) সকাল ১০টায় ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।