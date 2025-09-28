বিশ্বব্যাপী এমবিএ প্রোগ্রামের খ্যাতি, মূল্য ও বৈশ্বিক প্রভাব তুলে ধরতে কিউএস গ্লোবাল এমবিএ র্যাঙ্কিংস ২০২৬ প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার ওয়ার্টন স্কুল পূর্ণকালীন এমবিএ প্রোগ্রামের জন্য বিশ্বের সেরা বিজনেস স্কুলের মর্যাদা পেয়েছে।
ফিলাডেলফিয়াভিত্তিক ওয়ার্টন স্কুল ১০০ স্কোর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল ৯৯ দশমিক ৬ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এরপর এমআইটির স্লোয়ান স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট ৯৯ দশমিক ৪ স্কোর নিয়ে তৃতীয় স্থানে। ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত স্ট্যানফোর্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব বিজনেস ৯৯ স্কোর নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।
১. ওয়ার্টন স্কুল, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাষ্ট্র);
২. হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল (যুক্তরাষ্ট্র);
৩. এমআইটি স্লোয়ান স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট (যুক্তরাষ্ট্র);
৪. স্ট্যানফোর্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব বিজনেস (যুক্তরাষ্ট্র);
৫. এইচইসি প্যারিস (ফ্রান্স);
৬. লন্ডন বিজনেস স্কুল (যুক্তরাজ্য);
৭. কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, জজ বিজনেস স্কুল (যুক্তরাজ্য);
৮. ইনসিড (ফ্রান্স/সিঙ্গাপুর);
৯. কেলগ স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি (যুক্তরাষ্ট্র);
১০. কলম্বিয়া বিজনেস স্কুল (যুক্তরাষ্ট্র)।
এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে কে
সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর (এনএসইউ) ২৩তম স্থানে থেকে এশিয়ার সর্বোচ্চ র্যাঙ্ক অর্জন করেছে।
র্যাঙ্কিং যেভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে
এই র্যাঙ্কিং শুধু পূর্ণকালীন এমবিএ প্রোগ্রামের জন্য প্রযোজ্য, যেগুলো মূলত ক্যাম্পাসে পরিচালিত হয় এবং প্রতিটি ব্যাচে ন্যূনতম ১৫ শিক্ষার্থী থাকেন। কিউএস গ্লোবাল এমবিএ র্যাঙ্কিংয়ে এএসিএসবি, এএমবিএ অথবা ইকিউআইএস অনুমোদিত হতে হবে।
পাঁচটি মূল সূচকে ভাগ করে ১৩টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। পাঁচটি মূল সূচক হলো—
১. চাকরির যোগ্যতা ৪০ শতাংশ;
২. রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট ২০ শতাংশ;
৩. উদ্যোক্তা ও অ্যালামনাই অর্জন ১৫ শতাংশ;
৪. থট লিডারশিপ ১৫ শতাংশ;
৫. ক্লাস ও ফ্যাকাল্টি বৈচিত্র্য ১০ শতাংশ।
চাকরির বাজারে প্রভাব
কিইউএস গ্লোবাল এমপ্লয়ার সার্ভেতে চাকরি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গুগল, ফেসবুক, উবার, ওয়েলস ফারগো ও ব্যাংক অব আমেরিকার মতো বিশ্বখ্যাত কোম্পানির নিয়োগদাতাদের প্রতিক্রিয়া এ র্যাঙ্কিংয়ে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। চাকরির যোগ্যতা স্কোরের ৩৫ শতাংশ এই জরিপের ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল। স্নাতক সম্পন্ন করার পর তিন মাসের মধ্যে চাকরির পাওয়ার হারও মূল্যায়নের অংশ ছিল।
র্যাঙ্কিংয়ের লক্ষ্য
এই র্যাঙ্কিং বিশ্বব্যাপী এমবিএ প্রোগ্রামগুলোর খ্যাতি, মূল্য ও বৈশ্বিক প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে, যাতে শিক্ষার্থীরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে পারেন।