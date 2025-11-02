ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি শুধু চাকরির সুযোগই তৈরি করবে না, শিক্ষার্থীদের ব্যবসায়িক নেতৃত্ব গঠন ও উদ্যোক্তা হওয়ার পথ সুগম করবে
দেশের প্রথম মালয়েশিয়ান ডিগ্রি ক্যাম্পাস: ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস

শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বমানের শিক্ষা, কর্মভিত্তিক দক্ষতা, উদ্যোক্তা চেতনা এবং আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার সুযোগ নিশ্চিত করছে ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। দেশেই শিক্ষা, কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ডিগ্রি—এখন স্বপ্ন নয়, বাস্তব।

বাংলাদেশে বিদেশি ডিগ্রি অর্জনের নতুন দিগন্ত

বিশ্বমানের শিক্ষার সুযোগ এখন কেবল বিদেশে গিয়েই সীমাবদ্ধ নয়। ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ার শাখা ক্যাম্পাসের মাধ্যমে প্রথম দেশে বিদেশি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। সাশ্রয়ী টিউশন ফি, ব্যতিক্রমী একাডেমিক প্রোগ্রাম, শিল্প ও প্রযুক্তির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ এবং গবেষণার সুযোগ নিশ্চিত করছে। উন্নত মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে কর্মভিত্তিক জ্ঞানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, যা তরুণদের ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে।

মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশ উভয় সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রথম বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদেশি ইউনিভার্সিটির শাখা চালু করেছে।

কেন সেরা ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

*বিশ্ব র‍্যাংকিং:* ২০২৫ সালের কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে ২৬৯তম, বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় এবং এশিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৫, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নবম। এ ছাড়া বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অনুষদ বিশ্বের শীর্ষ ৩৫০টি বিজনেস স্কুলের মধ্যে অন্যতম।

*আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:* ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটির অনুষদ এসিসিএ, সিআইএমএ, সিএফপি, সিআইপিএফএ, সিআইএলটি, এফএএ এবং সিপিএ অস্ট্রেলিয়ার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে কাজ করে।

*বিদেশি কারিকুলাম:* মালয়েশিয়ার সরকারকর্তৃক অনুমোদিত কোর্স কারিকুলাম ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাসে পড়ানো হয়। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ফ্যাকাল্টির কারিকুলাম আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রি ট্রেন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বহুমুখী শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যা তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত।

আধুনিক সুযোগ–সুবিধা সংবলিত ক্যাম্পাস

ক্যাম্পাসটি ঢাকার বনানী এলাকায় ১৫ তলাবিশিষ্ট। যা ৫০ হাজার বর্গফুটেরও বেশি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। এই ক্যাম্পাসে গ্লোবাল ক্লাসরুম, ইন্টারঅ্যাক্টিভ লার্নিং সুবিধা, প্রযুক্তিগত গবেষণার আধুনিক ল্যাব, বিষয়ভিত্তিক অসংখ্য বইয়ের সমাহারে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি এবং মালয়েশিয়ার মূল ক্যম্পাসের সঙ্গে যুক্ত অনলাইন লাইব্রেরি সুবিধা রয়েছে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য রয়েছে স্পোর্টস জোন, যেখানে রয়েছে বিভিন্ন খেলাধুলার সুযোগ।

বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও ইভেন্ট আয়োজনের জন্য রয়েছে সুসজ্জিত হল রুম। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য রয়েছে বিশেষ টিচার্স এবং স্টুডেন্ট লাউঞ্জ। শিক্ষার্থীদের দেশি-বিদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করাতে ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করতে কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত মাল্টি-কালচারাল ক্লাব অ্যাক্টিভিটিজ যুক্ত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ট্রান্সফার

শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়সহ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত মূল ক্যাম্পাসে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগও।

দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে অভিজ্ঞ শিক্ষক। অধিকাংশ শিক্ষক বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এবং তাঁরা শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা ও বৈশ্বিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তারা বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং শিল্প খাতের সঙ্গে যুক্ত।

ডলার বাঁচিয়ে নিজ দেশেই পড়ার সুযোগ

বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে গেলে টিউশন ফি, থাকা-খাওয়া ও যাতায়াতে বিশাল খরচ হয়, যা অনেক শিক্ষার্থীর জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া ডলারের অস্থিতি বিনিময় হার ও ক্রমবর্ধমান টিউশন ফি অনেকের স্বপ্নপূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বমানের শিক্ষা সহজলভ্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইউসিএসআই। যেন শিক্ষার্থীরা দেশে থেকেই উন্নত শিক্ষার সুযোগ পায়।

ইউসিএসআই বাংলাদেশেই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মানের ডিগ্রি দিচ্ছে, তাও বিদেশের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয়ে। যা দেশের একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায়ও সাশ্রয়ী।

শতভাগ স্কলারশিপের সুযোগ

মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ স্কলারশিপ সুবিধা প্রদান করছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। ব্যাচেলর প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এসএসসি, এইচএসসি এবং ‘ও’ লেভেল এবং ‘এ’ লেভেল এবং সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে স্কলারশিপ দেওয়া হয়। মাস্টার্স প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাচেলর ডিগ্রির ফলাফল ও প্লেসমেন্ট টেস্টের পারফরম্যান্স বিবেচনায় স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে ৫ কোটি টাকার বেশি স্কলারশিপ ও বিশেষ শিক্ষা সহায়তা প্রদান করেছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩ কোটি টাকার মেগা স্কলারশিপ ঘোষণা করেছে ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। যা দেশের উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।

এ ছাড়া একই পরিবারের একাধিক সদস্য, গরীব কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যও বিশেষ শিক্ষা সহায়তার সুবিধা রয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ নৈপূণ্য প্রদর্শনকারীদের জন্য রয়েছে বিশেষ শিক্ষা সহায়তার ব্যবস্থা।

কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা ও উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ

ইউসিএসআইয়ের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক ডিগ্রি অর্জনের পর দেশি-বিদেশি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে মালয়েশিয়ান মালিকানাধীন ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে থাকবে তাদের অগ্রাধিকার। এ ছাড়া থাকবে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোতেও ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ।

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি শুধু চাকরির সুযোগই তৈরি করবে না, শিক্ষার্থীদের ব্যবসায়িক নেতৃত্ব গঠন ও উদ্যোক্তা হওয়ার পথ সুগম করবে। এ কারিকুলামে ব্যবসা পরিচালনা, স্টার্টআপ ম্যানেজমেন্ট ও ইনোভেশনবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয়, যা শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে ও সফল উদ্যোক্তা হতে সহায়তা করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনকিউবেশন সেন্টার, ইন্ডাস্ট্রি কানেকশন ও মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের তাদের স্টার্টআপ শুরু করতে অনুপ্রাণিত করবে।

