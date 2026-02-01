আইবিএ এবং মেডিক্যালে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিল আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ

২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে আইবিএ এবং মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়েছে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ। গত বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) আনন্দঘন পরিবেশে কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ১২ জন ও বিভিন্ন সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ১১৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ বি এম নওরোজ এহসান, বিএসপি, বিজিওএম, এনডিসি, পিএসসি উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রেস্ট প্রদান করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান এবং সামনের দিনগুলোতে কঠোর পরিশ্রম করে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে মানবিক মানুষ হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে মায়িশা ফাতিমা আহমেদ, শ্রাবন্তী জাহান বিন্তী ও হৃতম সরকার অয়ন বক্তব্য দেন।