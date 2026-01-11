শিক্ষার্থীর হাতে চেক তুলে দেওয়া হচ্ছে
শিক্ষা

ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিল বিমার চেক

বিজ্ঞপ্তি

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) ও প্রাইম ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে গত বুধবার (৭ জানুয়ারি ২০২৬) ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটি ক্যাম্পাসে ‘গার্ডিয়ান ইনস্যুরেন্স ক্লেইম চেক হ্যান্ডওভার সেরিমনি’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ‘স্টুডেন্ট গার্ডিয়ান ইনস্যুরেন্স পলিসি’র আওতায় তিন ধাপে ১০২টি চেক ও ৩ কোটি ৬ লাখ টাকা শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০১৯ থেকে শুরু হওয়া এই মানবিক প্রকল্পে এখন পর্যন্ত মোট ৫০৪ অভিভাবককে ১৫ কোটি টাকার বেশি বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর অভিভাবকের অকালমৃত্যু কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে সৃষ্ট আকস্মিক আর্থিক সংকটে যাতে কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যেই ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় এই বিমা ব্যবস্থা চালু করেছে।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম আর কবির বলেন, অভিভাবক হারানো শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের শিক্ষা ও স্বপ্নের পথে অবিচল থাকে, বিশ্ববিদ্যালয় সেই পরিবেশ নিশ্চিত করছে। এই সহায়তা তাদের আত্মবিশ্বাস জোগাবে এবং মনে করিয়ে দেবে যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার সব সময় তাদের পাশে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ মো. হামিদুল হক খান বলেন, ড্যাফোডিল পরিবারের চেয়ারম্যান মো. সবুর খানের দূরদর্শী চিন্তার ফসল এই উদ্যোগ। হারানো মা–বাবাকে তো কখনোই ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এই কঠিন সময়ে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহস ও শক্তি জোগাতে ড্যাফোডিল ও প্রাইম ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স সব সময় বদ্ধপরিকর।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাইম ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. শামসুল আলম। এ ছাড়া উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

