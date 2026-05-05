সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সঠিক স্কুল নির্বাচনে যা করণীয়

সন্তানের শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভিক পর্যায় তার সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিতের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। বর্তমান সময়ে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষায় ব্রিটিশ কারিকুলাম ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের সম্পৃক্ততা বৈশ্বিক মানদণ্ড তৈরি করেছে। একটি আদর্শ স্কুল পাঠ্যবইয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সঠিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নামী পরিচিতির চেয়ে শিক্ষার পরিবেশ, গুণগত মান ও সুযোগ–সুবিধার ভারসাম্য যাচাই করা অত্যন্ত জরুরি।
সঠিক স্কুল নির্বাচন ও আগামী দিনের বিনিয়োগ
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, স্কুল নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম ও শিক্ষকদের পেশাদারত্ব বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত। ব্রিটিশ কারিকুলাম মূলত শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ও যৌক্তিক চিন্তার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। ব্রিটিশ কাউন্সিলের নিবন্ধিত স্কুলগুলো আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময় শিক্ষকদের দক্ষতা ও শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক সুযোগ–সুবিধার ভারসাম্য পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।
মনন বিকাশে পঠন সংস্কৃতির প্রভাব
ব্রিটিশ কারিকুলামে পড়ার অভ্যাসের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কারণ, এটি শিশুর কল্পনাশক্তি ও ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রধান অনুঘটক। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, শিক্ষার সঙ্গে লাইব্রেরি যুক্ত হলে শিশুদের জানার কৌতূহল বাড়ে। এই অভ্যাস শিশুকে কেবল একাডেমিক সাফল্যে নয়, একজন সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতেও সাহায্য করে।
বর্তমান সময়ে হাতে–কলমে শিক্ষা বা ‘প্রজেক্ট বেজড লার্নিং’ শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তার সুযোগ করে দিচ্ছে। ব্রিটিশ কারিকুলামে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি ল্যাবরেটরি কার্যক্রমকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রজেক্টের মাধ্যমে কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে উৎসাহিত করলে তাদের মধ্যে সত্যিকারের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটে। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কেবল ভালো ফল আনতেই সাহায্য করে না, তাদের মধ্যে যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতাও তৈরি করে।
সমন্বিত শিক্ষা ও সুস্থ পরিবেশের গুরুত্ব
একটি আদর্শ স্কুল শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ নিশ্চিত করে। স্কুল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আধুনিক ল্যাবরেটরির সুবিধা ও অভিজ্ঞ মেন্টরশিপকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেন শিক্ষাবিদেরা। তাঁদের মতে, উন্নত ল্যাবের সুবিধা শিক্ষার্থীদের হাতে–কলমে শেখার সুযোগ বাড়ায় এবং দক্ষ মেন্টরশিপ তাদের শেখার প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে তোলে। ফলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এ দুটি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা প্রয়োজন।
ব্রিটিশ কারিকুলামের এই আধুনিক ও ইতিবাচক শিক্ষাপদ্ধতি শিশুদের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ করে তুলছে। টিউশন ফির বিপরীতে শিক্ষার গুণগত মান যাচাই করা হলে অভিভাবকেরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। পরিকল্পিত শুরুই শিশুকে সঠিক ভবিষ্যতে পৌঁছে দিতে পারে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।