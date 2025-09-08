কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্র নিয়ে জরুরি শর্ত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) নবম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অনলাইনে পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি অতীব জরুরি। শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম আজাদের স্বাক্ষর করা এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের কেন্দ্রকে নিচের শর্তে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
জরুরি শর্ত—
১. পরীক্ষা শুরুর আগে ৩০ মিনিটের মধ্যে কেন্দ্রে প্রশ্ন ডাউনলোড করে প্রিন্ট করার ব্যবস্থা থাকতে হবে (একাধিক প্রিন্টার/ফটোকপি মেশিন থাকতে হবে);
২. বিকল্প বিদ্যুৎ–ব্যবস্থা থাকতে হবে (জেনারেটর কেনা বা ভাড়া নিশ্চিত করতে হবে);
৩. ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে (ব্রডব্যান্ড লাইন);
৪. যে কক্ষে প্রশ্ন ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা হবে, সে কক্ষে ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন (সিসিটিভি) ক্যামেরা সংযোগ থাকতে হবে;
৫. পরীক্ষা পরিচালনা–সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১২ অনুসারে কেন্দ্র নির্বাচিত হওয়ার শর্তাবলি (ধারা ২৮–এর (ক)) কঠোরভাবে পালন করতে হবে।
দরকারি তথ্য—
যেসব কেন্দ্র ওপরের শর্ত পালন করতে পারবে না, অর্থাৎ এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) নবম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অনলাইনে পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না, সেসব কেন্দ্রকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ভোকেশনাল শাখাকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।