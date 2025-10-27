মালির সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ, কারণ জ্বালানিসংকট

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে। সশস্ত্র গোষ্ঠীর অবরোধে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় এ পদক্ষেপ নিয়েছে দেশটি। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাজধানী বামাকোতেও যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
গতকাল রোববার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ওআরটিএমে প্রচারিত এক বার্তায় মালির শিক্ষামন্ত্রী আমাদু সি সাভানে জানান, পশ্চিম আফ্রিকার দেশটির সব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ২৭ অক্টোবর থেকে আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ১০ নভেম্বর থেকে ক্লাস আবার চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
কয়েক সপ্তাহ ধরে মালিতে জ্বালানি সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কারণ, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো ট্যাংকার চলাচলের রাস্তাগুলো অবরোধ করে রেখেছে। এ কারণে পেট্রলপাম্পে দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছে এবং গণপরিবহন ও মোটরসাইকেল ট্যাক্সি সেবা প্রায় অচল হয়ে গেছে। যে শহরটি সাধারণত মানুষের ভিড়ে সরগরম থাকে, সেই বামাকো এখন অস্বাভাবিকভাবে নিস্তব্ধ।
জ্বালানিসংকটে রাজধানীর বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ক্লাস স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা জ্বালানিসংকটের কারণে ক্যাম্পাসে যেতে পারছেন না।