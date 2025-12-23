জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের ফল প্রকাশ, পাস ৮৭.০৪ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৪ সালের অনার্স প্রথম বর্ষ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর ২০২৫) বিকেলে একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে এ ফল প্রকাশ করা হয়। এ বছর পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৮৭ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের অনার্স প্রথম বর্ষ পরীক্ষায় সারা দেশের ৩৪৩টি কেন্দ্রে ৮৭৭টি কলেজের নিয়মিত, অনিয়মিত ও মান-উন্নয়নসহ ৪ লাখ ৪৩ হাজার ৭২৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রকাশিত ফল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.nu.ac.bd এবং http://result.nu.ac.bd থেকে জানা যাবে। প্রকাশিত ফলে কোনো ধরনের অসংগতি বা ভুল পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন কিংবা প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ফল বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।