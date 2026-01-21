জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের রুটিন প্রকাশ, পরীক্ষা চলাকালে দিনে তিনবার ওয়েবসাইট ভিজিটের পরামর্শ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৪ সালের ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা আগামী ৩০ মার্চ শুরু হয়ে চলবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। নির্ধারিত দিনে বেলা দেড়টায় শুরু হবে পরীক্ষা। পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্রে দেওয়া থাকবে। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি ২০২৬) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এ রুটিন প্রকাশ করা হয়েছে।

রুটিন প্রকাশ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কলেজের অধ্যক্ষরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ems.nu.ac.bd থেকে কলেজের password ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে বিতরণ করবেন। বিতরণের আগে প্রবেশপত্রে অধ্যক্ষের নির্ধারিত স্থানে সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষ স্বাক্ষর বা ফ্যাক্সিমিলি করবেন। পরীক্ষা শুরুর অন্তত তিন দিন আগে প্রবেশপত্র বিতরণের কাজ শেষ করতে হবে। পরীক্ষার্থীরা প্রবেশপত্রে উল্লিখিত বিষয় কোড অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় পরে জানানো হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় পরীক্ষার্থীরা নিজ দায়িত্বে জেনে নেবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক বিষয়ের কেন্দ্র ফি সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা দিতে হবে।

ওয়েবসাইট ems.nu.ac.bd থেকে কলেজ পরীক্ষার্থীর রোল বিবরণী ডাউনলোড করে দুই কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে এক কপি সংশ্লিষ্ট কলেজে সংরক্ষণপূর্বক এক কপি কেন্দ্র ফি বাবদ আদায়কৃত ৪৫০ টাকার মধ্যে ৩০০ টাকা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (যে কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, সে কেন্দ্রের) কাছে পরীক্ষা শুরুর তিন দিন আগেই জমা দিতে হবে। অবশিষ্ট ১৫০ টাকা দিয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজের পরীক্ষাসংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। পরীক্ষার হলে হাজিরা গ্রহণের সময় মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র প্রদর্শন করতে হবে। পরীক্ষাসংক্রান্ত সব তথ্য ও নির্দেশনা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.nu.ac.bd-এ পাওয়া যাবে।

পরীক্ষাসংক্রান্ত জরুরি তথ্যের জন্য পরীক্ষা চলার সময়ে প্রতিদিন অন্তত তিনবার (সকাল, দুপুর ও রাত) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লিখিত ওয়েবসাইট ভিজিট করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, কোনো বিজ্ঞপ্তি ডাক মারফত প্রেরণ করা হবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ছাড়া অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়ার বিজ্ঞপ্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

