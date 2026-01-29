ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাজিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৯৩.৬৩

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইআবি) অধীনে তিন বছর মেয়াদি ফাজিল (পাস) পরীক্ষা-২০২৪–এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষে মোট ৯৩.৬৩ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. শামছুল আলম আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।
মো. শামছুল আলম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা উপহার দেওয়া আমাদের দায়িত্ব ও আমানত। মাদ্র্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আধুনিক ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় রূপ দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।’
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, কোষাক্ষক এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী, রেজিস্ট্রার মো. আইউব হোসেন, মাদ্রাসা পরিদর্শক মো. গিয়াস উদ্দীনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দপ্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, এ বছর তিন বর্ষে মোট ১ লাখ ১৯ হাজার ৪৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১ লাখ ১১ হাজার ৯৯৪ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন। ফলাফল স্থগিত রয়েছে ৩০৯ জন শিক্ষার্থীর। পাসের হার প্রথম বর্ষে ৮৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ, দ্বিতীয় বর্ষে ৯৬ দশমিক ৪২ শতাংশ ও তৃতীয় বর্ষে ৯৭ দশমিক ৭১ শতাংশ।
২০২৫ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার ফলাফল–সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আগামী রোববার থেকে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফলাফল ডাউনলোড করা যাবে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলী জানান, যেসব পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রয়েছে, তাঁদের আবেদন করতে হবে না। পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে তা প্রকাশ করা হবে।