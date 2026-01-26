মাদ্রাসাশিক্ষকদের জন্য বিএমএড ও এমএমএড কোর্স চালু হচ্ছে

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইআবি) অধিভুক্ত দেশের ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে দুটি কোর্স চালু হচ্ছে। এগুলো হলো এক বছর মেয়াদি প্রফেশনাল বিএমএড (ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন) এবং এমএমএড (মাস্টার্স অব মাদ্রাসা এডুকেশন)। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।
২০ জানুয়ারি বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. শামছুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৪০তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সভায় উপাচার্য শামছুল আলম বলেন, ‘পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। মাদ্রাসাশিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পেশাগত দক্ষতা, যোগ্যতা বৃদ্ধি ও শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যেই এ প্রফেশনাল কোর্স দুটি চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে মাদ্রাসাশিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবেন।’
সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ও অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর খান, ট্রেজারার এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব খোদেজা খাতুন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবুল বাশার মুহাম্মদ আমীর উদ্দিন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিঞা মো. নুরুল হক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মাহমুদুল হকসহ সিন্ডিকেটের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বর্তমানে সাতটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে তিন বছর মেয়াদি ফাজিল (পাস কোর্স), চার বিষয়ে দুই বছর মেয়াদি কামিল (মাস্টার্স) এবং সাত বিষয়ে এক বছর মেয়াদি কামিল (মাস্টার্স) কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।