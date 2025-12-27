জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষা

জগন্নাথে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি ৯০ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ

প্রতিনিধিজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের বিবিএ প্রথম বর্ষের সি ইউনিটের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা আজ শনিবার শেষ হয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯০ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ৫২০টি আসনের বিপরীতে মোট ২০ হাজার ৬৮৬ পরীক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে ১৮ হাজার ৬৩০ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

Also read:গুচ্ছের ১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, আবেদনের সময় বৃদ্ধি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার চারটি কেন্দ্রে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ঢাকার বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গভ. মুসলিম হাইস্কুলকেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

সি ইউনিটে ইংরেজি, গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে প্রশ্ন এসেছে। ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. রেজাউল করিম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন।

Also read: হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, এক ইউনিটে লিখিত পরীক্ষার বিষয়ে পরিবর্তন

এবার ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ৭২ নম্বর ছিল বহুনির্বাচনী প্রশ্নে (এমসিকিউ)। বাকি ২৮ নম্বর নির্ধারণ করা হবে এসএসসি ও এইচএসসি (বা সমমান) পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএর ভিত্তিতে।

১৩ ডিসেম্বর ই ইউনিটের (চারুকলা অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়।

ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, আগামী বছরের ৯ জানুয়ারি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ডি ইউনিটের পরীক্ষা বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা এবং কলা ও আইন অনুষদভুক্ত বি ইউনিটের পরীক্ষা ৩০ জানুয়ারি বেলা তিনটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

Also read:সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য জাপানের স্কলারশিপ, আইইএলটিএসে ৬, কাদের সুযোগ দেখে নিন
আরও পড়ুন