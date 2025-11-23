ভিকারুননিসা স্কুলে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি, আসন ২০২০টি

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণিতে মূল ক্যাম্পাস, ধানমন্ডি ক্যাম্পাস, বসুন্ধরা ক্যাম্পাস ও আজিমপুর ক্যাম্পাসে (প্রভাতি ও দিবা শাখায়) শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হবে। মোট আসনসংখ্যা ২০২০টি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাউশির ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হবে।
যে শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে
-আবেদন শুরুর সময়: ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে।
-আবেদনের শেষ সময়: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
-আবেদন ফি: ১০০ টাকা, টেলিটক প্রিপেইড মাধ্যম প্রদান করতে হবে।
-আবেদন করার লিংক: https://gsa.teletalk.com.bd
-লটারির তারিখ: মাউশি কর্তৃক ঘোষণা করা হবে।
যে শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে
১. মূল ক্যাম্পাস:
বাংলা মাধ্যম, প্রভাতি শাখা: ১ম শ্রেণিতে আসনসংখ্যা ২৭৫, ২য় শ্রেণিতে ১০ এবং ৯ম শ্রেণিতে ব্যবসায় শিক্ষাতে ৪০। মোট আসনসংখ্যা: ৩২৫। শিক্ষক বা কর্মচারী বা জিবি সন্তান (সংরক্ষিত): দুটি আসন।
২. মূল ক্যাম্পাস:
বাংলা মাধ্যম, দিবা শাখা।
আসনসংখ্যা: ১ম শ্রেণিতে ২২০, ৯ম শ্রেণি বিজ্ঞানে ১০ এবং মানবিকে ৪০ আসন।
মোট আসন: ২৭০টি। শিক্ষক বা কর্মচারী বা জিবি সন্তান (সংরক্ষিত): তিনটি আসন।
৩. মূল ক্যাম্পাস:
ইংরেজি ভার্সন, প্রভাতি শাখা।
আসনসংখ্যা: প্রথম শ্রেণিতে ১১০।
মোট আসন ১১০টি। শিক্ষক বা কর্মচারী বা জিবি সন্তান (সংরক্ষিত): তিনটি আসন।
৪. মূল ক্যাম্পাস:
ইংরেজি ভার্সন, দিবা শাখা।
আসনসংখ্যা: ১ম শ্রেণিতে ১১০, ২য় শ্রেণিতে ৮, ৩য় শ্রেণিতে ৮ এবং পঞ্চম শ্রেণিতে ৬।
মোট আসন: ১৩২টি।
# ক্যাচমেন্ট এলাকা (থানা): রমনা, পল্টন ও শাহজাহানপুর।
৫. ধানমন্ডি ক্যাম্পাস
বাংলা মাধ্যম, প্রভাতি শাখা।
আসনসংখ্যা: ১ম শ্রেণিতে ৮০, ২য় শ্রেণিতে ১১, ৩য় শ্রেণিতে ৫, ৫ম শ্রেণিতে ৭, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ৮, ৭ম শ্রেণিতে ৭, ৮ম শ্রেণিতে ১০ এবং ৯ম শ্রেণি বিজ্ঞানে ১৫।
মোট আসনসংখ্যা: ১৪৩
৬. ধানমন্ডি ক্যাম্পাস:
বাংলা মাধ্যম, দিবা শাখা।
আসনসংখ্যা: ১ম শ্রেণিতে ৮০, ২য় শ্রেণিতে ১২, ৫ম শ্রেণিতে ১০, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ৫ এবং সপ্তম শ্রেণিতে ৫টি।
মোট আসনসংখ্যা: ১১২।
# ক্যাচমেন্ট এলাকা (থানা): কলাবাগান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর।
৭. বসুন্ধরা ক্যাম্পাস:
বাংলা মাধ্যম, প্রভাতি শাখা।
আসনসংখ্যা: ১ম শ্রেণিতে ১৬৫, ২য় শ্রেণিতে ১২, ৩য়য় শ্রেণিতে ৬ এবং ৯ম শ্রেণিতে ২০টি।
মোট আসনসংখ্যা: ২০৩।
শিক্ষক বা কর্মচারী বা জিবি সন্তান (সংরক্ষিত): চারটি আসন।
৮. বসুন্ধরা ক্যাম্পাস:
বাংলা মাধ্যম, দিবা শাখা।
আসনসংখ্যা: ১ম শ্রেণিতে ১৬৫, ২য় শ্রেণিতে ৯, ৩য় শ্রেণিতে ১০, ৫ম শ্রেণিতে ৭, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ৬, ৭ম শ্রেণিতে ৬, ৯ম শ্রেণিতে বিজ্ঞানে ২০টি এবং ব্যবসায় শিক্ষাতে ৪০।
মোট আসনসংখ্যা: ২৬৩। শিক্ষক বা কর্মচারী বা জিবি সন্তান (সংরক্ষিত): দুটি আসন।
# ক্যাচমেন্ট এলাকা (থানা): ভাটারা, খিলক্ষেত ও গুলশান।
৯. আজিমপুর ক্যাম্পাস:
বাংলা মাধ্যম, প্রভাতি শাখা।
আসনসংখ্যা: ১ম শ্রেণিতে ১৬৫, ২য় শ্রেণিতে ৬, ৯ম শ্রেণিতে বিজ্ঞানে ১৫, ব্যবসায় শিক্ষাতে ৪০।
মোট আসনসংখ্যা: ২২৬।
১০. আজিমপুর ক্যাম্পাস:
বাংলা মাধ্যম, দিবা শাখা।
আসনসংখ্যা: ১ম শ্রেণিতে ১৬৫, ২য় শ্রেণিতে ৬, ৩য় শ্রেণিতে ১০, ৯ম শ্রেণি বিজ্ঞানে ১৫, ব্যবসায় শিক্ষাতে ৪০।
মোট আসনসংখ্যা: ২৩৬।
# ক্যাচমেন্ট এলাকা (থানা): লালবাগ, চকবাজার ও নিউমার্কেট।
# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট: www.vnsc.edu.bd