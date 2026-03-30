শিক্ষা

পলিটেকনিকে ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ এক বছর কমানোর বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে আলোচনা

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

সভায় আলোচনা হয় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোয় বর্তমানে চার বছর মেয়াদি এই ডিপ্লোমা কোর্সে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়। আগে এই কোর্স ছিল ৩ বছর মেয়াদি। কিন্তু ৪ বছর করা হলেও সিলেবাসের উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। কোর্সের মেয়াদ তিন বছরের করা হলে শিক্ষার্থীরা বর্তমান সময় থেকে এক বছর আগেই কর্মজীবনে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন।

এ ছাড়া সভায় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিকায়ন এবং প্রয়োজনে নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ‘মডেল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট’ গড়ার কথাও উঠে আসে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ এক বছর কমিয়ে তিন বছর করা যায় কি না, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের উপস্থিতিতে আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগে এক সভায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। অবশ্য, এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে এই পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

সভায় উন্নয়ন কর্মসূচি সততা ও দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন এবং অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী।

সভায় কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলামসহ বিভাগের ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

