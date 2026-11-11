রাবি ভর্তি পরীক্ষা পেছালেও বুয়েটে আগের সময়ে

এইচএসসি সম্পূরক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় সুযোগ দিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী, ভর্তি পরীক্ষা ১২ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। সম্পূরক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীরা সাত দিন আবেদনের সুযোগ পাবেন। তবে বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা নেবে, ফলে সম্পূরক উত্তীর্ণরা সেখানে সুযোগ পাবে না। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এসএসসি ফলের ভিত্তিতে আবদনের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।