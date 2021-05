সুইডেনে এসআই স্কলারশিপ নিয়ে কিছু কথা

বৃত্তির জন্য কী কী দরকার

আমার কথা বলি। আমি রাফাত, এ বছর বাংলাদেশ থেকে KTH Royal Institute of Technology–তে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স করার জন্য এসআই স্কলারশিপ পেয়েছি। আমি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট, ২০১৫–তে পাস করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআইটি থেকে। আমার সিজিপিএ একদমই এভারেজ। মোট কাজের অভিজ্ঞতা পাঁচ বছর, এর মধ্যে লিডারশিপ এবং এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপের অভিজ্ঞতা তিন বছরের। সঙ্গে বেশ কিছু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এবং সোশ্যাল ওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত আছি। আমার মনে হয়, এর কাছাকাছি বা এর চেয়ে বেশি যোগ্যতা নিয়েও অনেকে হতাশ হয়েছেন। তাই আমি চেষ্টা করছি, সফল হওয়ার জন্য আমার ফলো করা গাইডলাইন তুলে ধরতে। একটা বিষয় মাথায় রাখবেন, এসআই স্কলারশিপের জন্য আপনার কোনো পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ দিতে হবে না। তাই আপনি যে ডকুমেন্টগুলো পাঠাবেন (সিভি, মোটিভেশন, রেফারেন্স ইত্যাদি), সেগুলোর কনটেন্ট এবং প্রেজেন্টেশন হতে হবে প্রথম শ্রেণির। আমার মতে, নিচের ফ্যাক্টরগুলো আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলে ধরতে পারে।

১. Relevance of Track: পড়াশোনা, কাজ এবং মাস্টার্সের সাবজেক্ট চয়েসের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা। হতে পারে আপনি এক সাবজেক্টে অনার্স করেছেন, অন্য বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, সে ক্ষেত্রে মোটিভেশন লেটারে এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

২. Motivation and Connection With the UN Sustainable Development Goals: এই পার্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখবেন, অথরিটি অবশ্যই মোটিভেটেড ক্যান্ডিডেট খুঁজবে। কিন্তু আপনার মোটিভেশন হতে হবে আপনার দেশ বা রিজিওনের উন্নয়নের জন্য এবং তা অবশ্যই এক বা একাধিক জাতিসংঘের (ইউএন) সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আমার উপদেশ হলো ইউএনের সাইটে গিয়ে গোলগুলো অ্যানালাইসিস করুন এবং আপনার পড়াশোনা ও কাজের সঙ্গে রিলেটেড গোলগুলো খুঁজে বের করুন।