বৃত্তি

স্টাইপেন্ডিয়াম হাঙ্গেরিকাম স্কলারশিপ, ইউরোপে বিনা খরচে উচ্চশিক্ষা

প্রথম আলো ডেস্ক

হাঙ্গেরি সরকারের স্টাইপেন্ডিয়াম হাঙ্গেরিকাম স্কলারশিপের মাধ্যমে দেশটিতে বিনা খরচে ৮০০টির বেশি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এসেছে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সামনে। বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এই পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তিটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য হাঙ্গেরিতে বিনা খরচে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ দেয়।

সম্পূর্ণ অর্থায়িত সুবিধা

এই বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা পাবেন সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ, মাসিক ভাতা, বিনা মূল্যে আবাসন, চিকিৎসাবিমা এবং একবারের জন্য যাতায়াত ভাড়া। ডক্টরাল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম পর্যায়ে মাসিক ১ লাখ ৪০ হাজার ফরিন্ট এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ লাখ ৮০ হাজার ফরিন্ট ভাতা দেওয়া হবে। স্নাতক ও মাস্টার্স শিক্ষার্থীরা পাবেন ৪৩ হাজার ৭০০ ফরিন্ট মাসিক ভাতা।

Also read:যুক্তরাষ্ট্রে কোথায় পড়বেন: সিদ্ধান্ত নিতে মনে রাখুন ‘থ্রি–সি’

বৃত্তির মূল উদ্দেশ্য ও ব্যবস্থাপনা

হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং টেম্পাস পাবলিক ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এই বৃত্তি পরিচালনা করে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো হাঙ্গেরি ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। প্রতিবছর ৯০টির বেশি দেশ থেকে প্রায় ৬০ হাজার আবেদন জমা পড়ে, যার মধ্যে সেরা শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত হন। বর্তমানে ১১ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী হাঙ্গেরিতে এই বৃত্তিতে পড়াশোনা করছেন।

Also read:জার্মানিতে সামার স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম, আইইএলটিএস ছাড়াই আবেদন

যে বিষয়গুলোতে পড়ার সুযোগ আছে

এই স্কলারশিপের আওতায় শিক্ষার্থীরা ইংরেজি মাধ্যমে ৮০০টির বেশি প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। জনপ্রিয় বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স ও আইটি, হেলথ সায়েন্স, ইকোনমিক সায়েন্স, ন্যাচারাল সায়েন্স এবং আরও অনেক কিছু। এ ছাড়া কৃষি, বায়োটেকনোলজি, খাদ্যনিরাপত্তা, আর্টস, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্টসহ আরও বহু বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে।

Also read:মানবিক বিভাগ থেকে পড়েও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, শাহীন আক্তারের গল্প যেন অনুপ্রেরণার

প্রোগ্রামের মেয়াদ

স্নাতক: ২-৪ বছর

মাস্টার্স: ১.৫-২ বছর

পিএইচডি: ৪ বছর

ওয়ান-টায়ার মাস্টার্স: ৫-৬ বছর

প্রিপারেটরি কোর্স (হাঙ্গেরিয়ান ভাষায়): ১ বছর

যোগ্যতা ও শর্তাবলি

আবেদনকারীদের অবশ্যই হাঙ্গেরির সহযোগী দেশগুলোর নাগরিক হতে হবে, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

—স্নাতক প্রোগ্রামের জন্য মাধ্যমিক সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

—মাস্টার্সের জন্য স্নাতক ডিগ্রি এবং পিএইচডির জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি আবশ্যক।

—একাডেমিক রেকর্ড ভালো হতে হবে। কারণ, এটি একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক স্কলারশিপ।

—আবেদনকারীদের তাঁদের নিজ দেশের নোমিনেটিং অথরিটির (যেমন হাঙ্গেরিয়ান দূতাবাস বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়) মাধ্যমে মনোনীত হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র

আবেদন ফরম, সিভি, পাসপোর্ট, রিকমেন্ডেশন লেটার, মোটিভেশন লেটার, ভাষার দক্ষতার প্রমাণপত্র, মেডিকেল সার্টিফিকেট, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেট।

আবেদনের নিয়মাবলি

*পুরো আবেদনপ্রক্রিয়াটি অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে।

*আবেদনকারীরা সর্বোচ্চ দুটি প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন জমা দিতে হবে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের পোর্টালের মাধ্যমে।

*একই সঙ্গে নিজ দেশের সংশ্লিষ্ট প্রেরণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেও আবেদন করতে হবে।

শেষ তারিখ ও ফলাফল ঘোষণা

—আবেদনের শেষ তারিখ ২০২৬ সালের ১৫ জানুয়ারি।

—নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করা হবে জুনের শেষ থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে।

Also read:চীনে উচ্চশিক্ষা: আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য আসছে বড় পরিবর্তন
আরও পড়ুন