ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি প্রোগ্রাম, যাঁদের আবেদনের সুযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে পিএইচডি প্রোগ্রামে (জানুয়ারি-জুন) ভর্তিতে নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের/ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের মধ্যে থেকে তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করে তাঁর/তাঁদের অধীন এবং মাধ্যমে পিএইচডি গবেষণার আবেদন করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (https://du.ac.bd) আবেদন ফরম ডাউনলোড করা যাবে। ভর্তি ফরমের ফি বাবদ জনতা ব্যাংকে (ঢাবি, টিএসসি শাখায়) ১০০০/– (এক হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে। বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রির সমতা নিরূপণ করার পর ভর্তির আবেদন করতে হবে।
ভর্তির শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা
এমফিল পাস অথবা চার বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান ডিগ্রি এবং এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি।
কলা/সামাজিক বিজ্ঞান/বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ক্ষেত্রে স্বীকৃতমানের জার্নালে প্রার্থীদের কমপক্ষে দুটি গবেষণামূলক প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকতে হবে। অন্তত একটি গবেষণামূলক প্রকাশনা একক নামে হতে হবে।
শিক্ষাজীবনের সব পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণিসহ ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। সিজিপিএ নিয়মে থাকলে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সব পরীক্ষায় জিপিএ–৫-এর মধ্যে ৩ দশমিক ৫ অথবা সিজিপিএ–৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। উল্লেখিত ন্যূনতম নম্বর বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট/পিএইচডি উপকমিটি/অনুষদ নিজ নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করবে।
অথবা
—তিন বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান এবং এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রার্থীদের পিএইচডি প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা থাকতে হবে।
ক) প্রার্থীদের শিক্ষাজীবনের সব পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণিসহ ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। সিজিপিএ নিয়মে থাকলে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সব পরীক্ষায় জিপিএ–৫-এর মধ্যে ৩ দশমিক ৫ অথবা সিজিপিএ–৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। এই ন্যূনতম নম্বর বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট/পিএইচডি উপকমিটি/অনুষদ নিজ নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করবে। পিএইচডি প্রোগ্রামে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশনের অন্যান্য যোগ্যতা ও শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে।
খ) প্রার্থীদের স্নাতক পর্যায়ে কোনো স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা কোনো স্বীকৃতমানের গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছরের গবেষণাসংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা অথবা সরকারি/বেসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং
গ) স্বীকৃতমানের জার্নালে প্রার্থীদের কমপক্ষে দুটি গবেষণামূলক প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকতে হবে। তবে কলা/সামাজিক বিজ্ঞান/বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ক্ষেত্রে অন্তত একটি গবেষণা প্রকাশনা একক নামে হতে হবে।
অন্য বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের অন্তর্গত বিভাগগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের একাডেমিক কমিটি এবং অনুষদীয় পিএইচডি উপকমিটির সুপারিশক্রমে ভর্তি হতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সুপারভাইজারের পরামর্শে বিশেষ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম চার ক্রেডিটের একটি কোর্সওয়ার্ক থাকবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের আবেদনপত্র সংগ্রহের আগেতাঁদের অর্জিত ডিগ্রির সমতা নিরূপণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ও এমফিল ভর্তির যোগ্যতা যাচাই এবং সমতা নিরূপণ কমিটির আহ্বায়কের (ডিন, ফার্মেসি অনুষদ, মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবনসংলগ্ন) নিকট দরখাস্ত জমা দিতে হবে।
ভর্তি প্রক্রিয়া
প্রার্থী কর্তৃক যথাযথভাবে পূরণের পর আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউটে জমা দিতে হবে। অতঃপর উক্ত ভর্তির আবেদন সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক, বিভাগের/ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটি, পিএইচডি উপকমিটি ও অনুষদ সভা এবং বোর্ড অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ সুপারিশ করলে একাডেমিক পরিষদ পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।
—কলা/সামাজিক বিজ্ঞান/বিজনেস স্টাডিজ/আইন/চারুকলা/বিজ্ঞান/জীববিজ্ঞান/ফার্মেসি/ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি/আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস এবং স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গবেষণা অনুষদের বিভাগগুলো এবং ইনস্টিটিউটগুলোতে পূর্ণকালীন সময়ের পিএইচডি গবেষকদের নিয়মিত কোর্স নিয়মানুযায়ী গবেষণায় যোগদানের তারিখ থেকে চার বছরের হবে এবং এক বছরের ছুটি নিয়ে যোগদান করতে হবে। তাঁরা দুই বছর পর থিসিস জমা দিতে পারবেন। বিভাগীয় পিএইচডি সাবকমিটি প্রয়োজন মনে করলে কোনো গবেষককে নিয়মানুযায়ী কোর্সওয়ার্ক করার শর্তারোপ করতে পারবে।
—কলা/সামাজিক বিজ্ঞান/বিজনেস স্টাডিজ/আইন/চারুকলা/বিজ্ঞান/জীববিজ্ঞান/ফার্মেসি/ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি/আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের বিভাগগুলো এবং ইনস্টিটিউটগুলোতে খণ্ডকালীন পিএইচডি প্রোগ্রামের ব্যবস্থা থাকবে। খণ্ডকালীন পিএইচডি প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ হবে গবেষণায় যোগদানের তারিখ থেকে পাঁচ বছর। চার বছর পর গবেষক থিসিস জমা দিতে পারবেন। তবে কোনো গবেষক যদি তিন বছর শেষে কাজ সম্পন্ন করে থিসিস জমা দিতে চান, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সুপারিশসহ একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে বিশেষ বিবেচনায় থিসিস জমা দিতে পারবেন। বিভাগীয় পিএইচডি সাবকমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রয়োজন মনে করলে কোনো গবেষককে নিয়মানুযায়ী কোর্সওয়ার্ক করার শর্তারোপ করতে পারবে।
বিজ্ঞান/জীববিজ্ঞান/ফার্মেসি/ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি/আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস ও আইন অনুষদ এবং ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তি করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোর্স বাধ্যতামূলক হবে। কোর্সের সব বিষয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের ৩৩৮ নম্বর কক্ষ থেকে জানা যাবে।
পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির অনুমতিপত্র পাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ে ভর্তির ফি জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ে ভর্তির ফি জমা না দিলে নিয়মানুযায়ী প্রতিদিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে বিলম্ব ফি দিতে হবে। থিসিস জমা না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর একই সময় রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে হবে। সময়মতো রেজিস্ট্রেশন ফি জমা না দিলে নিয়মানুযায়ী ধার্যকৃত বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে।
এমফিল থেকে পিএইচডি প্রোগ্রামে স্থানান্তর
যেসব প্রার্থী এমফিল প্রথম বর্ষের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছেন এবং দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যে আবেদন করেছেন, তাঁদের (ফলাফল প্রকাশের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে) গবেষণায় সন্তোষজনক অগ্রগতির ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি, পিএইচডি উপকমিটি, অনুষদ সভার সুপারিশ এবং বোর্ড অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ও একাডেমিক পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে এমফিল থেকে পিএইচডি প্রোগ্রামে স্থানান্তর করা যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সরাসরি পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন করার ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে।
ছুটি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিরত ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থী ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের নিয়োগকর্তার নিকট থেকে কমপক্ষে এক বছরের ছুটি নিয়ে পূর্ণকালীন পিএইচডি প্রোগ্রামে যোগদান করতে হবে। তবে তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে একাডেমিক পরিষদ সভার অনুমোদনক্রমে ছুটির বিষয়টি শিথিল করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, চাকরিরত এমফিল ডিগ্রিধারী অথবা এমফিল থেকে পিএইচডি প্রোগ্রামে স্থানান্তরিত প্রার্থীদের ছুটি নেওয়া আবশ্যিক নয়, তবে কর্মক্ষেত্রের নিয়োগকর্তার নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে পিএইচডি প্রোগ্রামে যোগদান করতে হবে। খণ্ডকালীন পিএইচডি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ছুটি নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়, তবে নিয়োগকর্তার অনুমতি নিতে হবে।
বৃত্তি
প্রতি শিক্ষাবর্ষে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে মোট ৩০টি (ত্রিশ) বৃত্তি (মাসিক ভিত্তিতে) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত হারে মঞ্জুর করা হবে। তবে গবেষক চাকরিরত থাকলে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি/আর্থিক সহযোগিতা পেলে এ বৃত্তি ভোগ করার যোগ্য বিবেচিত হবে না। দ্বিতীয় বর্ষে এই বৃত্তি নবায়নের ব্যবস্থা থাকবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন ও ট্রাস্টের অর্থায়নে আরও দুটি বৃত্তি মঞ্জুর করা হবে।
ফি ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়
পিএইচডি প্রোগ্রামের অনুমোদিত ফি এবং অন্যান্য ফির বিষয় হিসাব পরিচালকের অফিস থেকে জানা যাবে। আবেদনকারী যে হলের ছাত্রছাত্রী হিসেবে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, সে হলের প্রাধ্যক্ষের স্বাক্ষর নেওয়ার পর আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগে/ইনস্টিটিউটে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্রছাত্রী যে হল থেকে এমফিল অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন, সে হলে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন না।
একজন তত্ত্বাবধায়ক এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ২টি মিলিয়ে একসঙ্গে মোট (পূর্বাপর) অনধিক এককভাবে ৮ (আট) জন অথবা যৌথভাবে ১০ (দশ) জন গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক পিএইচডি/এমফিল করবেন তাঁদের উল্লেখিত গবেষক সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।
এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে নতুন ভর্তির আবেদনের ক্ষেত্রে বিভাগে কর্মরত অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/ পিএইচডি ডিগ্রিধারী সহকারী অধ্যাপক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক দেশের ভেতরে অথবা বাইরে দীর্ঘমেয়াদি ছুটিতে/ডেপুটেশনে/অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে/অবসরে গেলে যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রাম চলাকালীন কোনো তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক দেশের ভেতরে অথবা বাইরে দীর্ঘমেয়াদি ছুটিতে/ডেপুটেশনে/অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে/অবসরে গেলে যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে বিভাগীয় কোনো একজন শিক্ষককে যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ করতে হবে।
সেমিনার বক্তৃতা ও থিসিস জমা
(ক) পিএইচডি/ডিবিএ প্রোগ্রামের গবেষকদের থিসিস জমা দেওয়ার আগে বিভাগ/ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটির ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম দুটি উন্মুক্ত সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। এর একটিতে গবেষণা প্রস্তাবনা আর অন্যটিতে গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে গবেষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। পিএইচডি/ডিবিএর গবেষক ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞসহ অনুষদ/ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে এই সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। থিসিস জমা দেওয়ার সময় গবেষককে উল্লেখিত দুটি সেমিনার আয়োজনের প্রমাণপত্র থিসিসের সঙ্গে জমা দিতে হবে।
(খ) থিসিস জমা দেওয়ার আগে তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃতমানের জার্নালে (Peer-reviewed Indexed Journal) একক অথবা 1st author/corresponding author হিসেবে অন্তত একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে হবে। Predatory Journal, Conference Proceedings, Book Chapter গৃহীত হবে না। প্রকাশিত প্রবন্ধ থিসিসের সঙ্গে জমা দিতে হবে। থিসিস জমা দেওয়ার অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের ৩৩৮ নম্বর কক্ষ থেকে জানা যাবে।
এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যোগ্যতা ও শর্তপূরণকারী প্রার্থীরা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কোনো তথ্য গোপন করলে বা ভুল তথ্য দিলে ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।
আবেদনপত্র স্পষ্ট করে লিখে/টাইপ করে যথাযথভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের অফিসে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে ভর্তি ফরমের ফি বাবদ জমা করা ১০০০/- (এক হাজার) টাকা জমার রশিদের মূল কপি, সব পরীক্ষার নম্বরপত্রের ফটোকপি, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক/বিভাগের চেয়ারম্যান/ ইনস্টিটিউটের পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউটের অফিসে জমা দিতে হবে এবং গবেষণার একটি রূপরেখা (Synopsis) জমা দিতে হবে।