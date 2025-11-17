অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস ফেলোশিপের আবেদন চলছে
অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস ফেলোশিপের আবেদন চলছে
অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস ফেলোশিপ, ৬ খাতে বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণের সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা বা পেশাগত অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ নিয়ে এসেছে অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস ফেলোশিপ ২০২৬। অস্ট্রেলিয়া সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত হয় স্বল্পমেয়াদি বেতনযুক্ত ফেলোশিপ। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে নির্বাচিত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীরা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন।

অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস ফেলোশিপ প্রোগ্রামটি পরিচালনা করে দেশটির ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড (ডিএফএটি)। ফেলোশিপের মেয়াদ ২ থেকে সর্বোচ্চ ৫২ সপ্তাহ পর্যন্ত।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ—

১. জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন, স্থিতিশীলতা ও সবুজ জ্বালানির রূপান্তর

২. স্বাস্থ্য

৩. লিঙ্গসমতা, প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

৪. ডিজিটাল অর্থনীতি (সাইবার, প্রযুক্তি ও মিডিয়া সম্পৃক্ততা)

৫. অবকাঠামো ও সংযোগ

৬. সামুদ্রিক ও নীল অর্থনীতি

অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস ফেলোশিপে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন

যেসব দেশের নাগরিকেরা আবেদন করতে পারবেন—

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের নাগরিকেরা আবেদন করতে পারবেন এ ফেলোশিপে। দেশগুলো হলো—ফিজি, পাপুয়া নিউগিনি, সামোয়া, টোঙ্গা, ভানুয়াতু, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইনস, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, মালদ্বীপ, ইরাক, জর্ডান, প্যালেস্টাইন, ঘানা, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিসরসহ আরও অনেক দেশ।

যোগ্যতা ও শর্তাবলি—

– বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে।

– আবেদনকারীদের অবশ্যই তাঁদের নিজ দেশের নাগরিক হতে হবে (অস্ট্রেলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা নয়)।

– সেনাবাহিনীতে কর্মরত সদস্যরা আবেদন করতে পারবেন না।

– শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে।

– ইংরেজিতে দক্ষতা থাকতে হবে।

– নির্বাচিতদের একা ভ্রমণ করতে সক্ষম হতে হবে (পরিবারসহ নয়)।

– ডিপার্টমেন্ট অব হোম অ্যাফেয়ার্সের ভিসা শর্ত পূরণ করতে হবে।

ফেলোশিপের সুবিধা—

– যাতায়াতের জন্য বিমান টিকিটের সম্পূর্ণ খরচ বহন করা হবে।

– প্রশিক্ষণসম্পর্কিত সব খরচ কভার করা হবে।

– থাকা ও দৈনন্দিন ব্যয়ের ভাতা প্রদান করা হবে।

– চিকিৎসা বিমা–সুবিধা থাকবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া কীভাবে—

১. আবেদন করতে হবে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

২. ‘Apply Now’ বোতামে ক্লিক করে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

৩. প্রয়োজনীয় সব ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে।

৪. অসম্পূর্ণ বা দেরিতে পাঠানো আবেদন বাতিল করা হবে।

৫. অস্ট্রেলিয়ান সংস্থাগুলো তাদের মনোনীত ফেলোদের মাধ্যমে আবেদন করতে পারে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৬ জানুয়ারি ২০২৬

