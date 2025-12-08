ঢাকা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের বৃত্তির তালিকা প্রকাশ

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে ২০২৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল রোববার (৭ ডিসেম্বর ২০২৫) বোর্ডের ওয়েবসাইটে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। এ বোর্ড থেকে মেধাবৃত্তি পেয়েছেন ৪৫৬ জন, সাধারণ বৃত্তি পেয়েছেন তিন হাজার ৩২ জন ।
এদিকে এর আগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ২০২৫ সালের ২৬ নভেম্বর প্রকাশিত অফিস আদেশে ২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে রাজস্ব খাতভুক্ত মেধা ও সাধারণ বৃত্তির বোর্ডভিত্তিক কোটা বণ্টনের তালিকা প্রকাশ করা হয়। ৯টি শিক্ষা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী মোট মেধাবৃত্তি পাবেন ১ হাজার ১২৫ জন শিক্ষার্থী। আর সাধারণ বৃত্তি পাবেন ৯ হাজার ৩৭৫ জন। আদেশে বলা হয়, মেধাবৃত্তির হার মাসিক ৮২৫ টাকা ও এককালীন বার্ষিক অনুদান ১ হাজার ৮০০ টাকা। সাধারণ বৃত্তির হার মাসিক ৩৭৫ টাকা ও এককালীন বার্ষিক অনুদান ৭৫০ টাকা।
*ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি উত্তীর্ণদের বৃত্তির তালিকা দেখতে এখান ক্লিক করুন