হেনরিখ বল ফাউন্ডেশনের ইন্টার্নশিপ: মাসে ৭০০ ডলার, জে–১ ভিসাসহ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ

যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৬ সালের জন্য বেতনসহ আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের সুযোগ দিচ্ছে হেনরিখ বল ফাউন্ডেশন। আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। তিন মাস মেয়াদি ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। নির্বাচিত ইন্টার্নরা মাসিক ৭০০ মার্কিন ডলার ভাতা পাবেন এবং ফাউন্ডেশনটি জে–১ ভিসা ও সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের দায়িত্ব নেবে।
আবেদনকারীর যোগ্যতা কী কী
– আবেদনকারীকে ব্যাচেলর বা মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নরত থাকতে হবে অথবা ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পন্নের এক বছরের মধ্যে হতে হবে।
– পিএইচডি শিক্ষার্থী বা মাস্টার্স ডিগ্রিসম্পন্ন প্রার্থীরা এই প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন না।
– ন্যূনতম দুই বছরের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
– ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হতে হবে।
– সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা ফুলটাইম (তিন থেকে ছয় মাস) ইন্টার্নশিপে কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে।
– ইন্টার্নশিপের অন্তত একটি ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্রগুলো
ডেমোক্রেসি ইন্টার্নশিপ: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইতিহাস, পাবলিক পলিসি বা ইউরোপীয় ও জার্মান রাজনীতিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য।
ডিজিটাল পলিসি ইন্টার্নশিপ: বৈশ্বিক উন্নয়ন ও ডিজিটাল নীতিতে আগ্রহী, পাবলিক পলিসি, আইন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা অর্থনীতি বিষয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য।
ক্লাইমেট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ইন্টার্নশিপ: জ্বালানি, পরিবেশ ও যোগাযোগভিত্তিক কার্যক্রমে আগ্রহীদের জন্য।
সুযোগ–সুবিধা
– মাসিক ৭০০ মার্কিন ডলার ভাতা।
– ফুলটাইম ইন্টার্নদের জন্য প্রতি তিন মাসে পাঁচ দিনের বেতনসহ ছুটি।
– জে–১ ভিসা ও সংশ্লিষ্ট ব্যয় ফাউন্ডেশন বহন করবে।
– যুক্তরাষ্ট্রে বিনা খরচে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ।
ইন্টার্নদের দায়িত্ব
প্রশাসনিক কাজ: ইভেন্ট আয়োজন, ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনা, ফ্রন্ট ডেস্ক ডিউটি ইত্যাদি।
কমিউনিকেশন: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কনটেন্ট তৈরি, ওয়েবসাইট ও ব্লগ আপডেট।
গবেষণা: চলতি ইভেন্ট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা ও ইভেন্ট প্রস্তুতিতে সহায়তা।
ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট: নিজের পছন্দের বিষয়ের ওপর একটি বড় প্রকল্প বা কয়েকটি ছোট প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
– কাভার লেটার
– রিজিউম (যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে)
- চ্যালেঞ্জ স্টেটমেন্ট (সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দ)
আবেদনের প্রক্রিয়া
১. ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
২. পছন্দের ইন্টার্নশিপ ক্ষেত্র নির্বাচন করে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।
৩. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপলোড করে আবেদন জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়
৩০ অক্টোবর ২০২৫