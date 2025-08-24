বৃত্তি

চীনের ‘শোয়ার্জম্যান স্কলারস’ প্রোগ্রামে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ, আবেদন স্নাতকোত্তরে

প্রথম আলো ডেস্ক

চীনের বেইজিংয়ের সিংহুয়া ইউনিভার্সিটি বিদেশি শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে বৃত্তি দেবে। এ বৃত্তির নাম ‘শোয়ার্জম্যান স্কলারস’। স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

চীনের বেইজিংয়ে ১৯১১ সালে যাত্রা শুরু সিংহুয়া ইউনিভার্সিটির। চীনের অন্যতম সেরা এই বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কারণে বিশ্বে পরিচিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্টস এবং লিটারেচার, সোশ্যাল সায়েন্স ও মেডিসিনে বিশ্বের দেশের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করেন।

সুযোগ-সুবিধা—

নির্বাচিত প্রার্থীরা যে যে সুবিধা পাবেন—

  • টিউশন ফি

  • বিমানে আসা-যাওয়ার খরচ

  • মাসিক উপবৃত্তি (থাকা-খাওয়া ও আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানোর জন্য)

  • বইপত্র কেনার জন্য ভাতা

  • স্বাস্থ্যবিমা

  • ভ্রমণ ভাতা

আবেদনের যোগ্যতা—

  • প্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে

  • বয়স ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। ২৮ বছর হতে এ বছরের ১ আগস্টে।

  • নেতৃত্বের দক্ষতা থাকতে হবে;

  • ইংরেজি ভাষায় সাবলীল হতে হবে। ইংরেজি দক্ষতা পরীক্ষার স্কোর আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে প্রার্থীকে;

প্রয়োজনীয় নথিপত্র—

  • জীবনবৃত্তান্ত (সিভি)

  • অনলাইন আবেদনপত্র

  • একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট

  • রেফারেন্স লেটার ৩টি

  • আইইএলটিএস স্কোর

  • স্টেটমেন্ট অব পারপাস

  • লিডারশিপ পারপাস প্রবন্ধ

  • অন্যান্য পেপারস (যদি থাকে)।

আবেদন প্রক্রিয়া—

অনলাইনে আবেদন করতে এবং বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

