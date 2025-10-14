নেটফ্লিক্সে ১২ সপ্তাহের ইন্টার্নশিপ, যুক্তরাষ্ট্র-ভারত-পোল্যান্ড-জাপানে ইন্টার্নশিপ

নেটফ্লিক্সের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম ২০২৫–এ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য আবেদন শুরু হয়েছে। এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তি, ব্যবসা ও বিনোদন খাতে কাজ করার মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পাবেন। নেটফ্লিক্সে ইন্টার্নরা শিল্পের অভিজ্ঞ পেশাদারদের সঙ্গে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন।
এই সামার ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম সাধারণত ১২ সপ্তাহের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। এ ইন্টার্নশিপ যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পোল্যান্ড ও জাপানে আয়োজন করা হয়। ইন্টার্নশিপের বেশির ভাগ পজিশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডেটা অ্যান্ড ইনসাইটস বিভাগে হলেও কনটেন্ট, ফাইন্যান্স ও স্ট্র্যাটেজি, মার্কেটিং এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্টের মতো বিভাগেও ইন্টার্নশিপের সুযোগ রয়েছে।
আবেদনের যোগ্যতা
– আবেদনকারীদের অবশ্যই স্নাতক, স্নাতকোত্তর বা পিএইচডি প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত থাকতে হবে।
– প্রতিটি পজিশনের জন্য আলাদা যোগ্যতা ও শর্ত প্রযোজ্য।
– ইন্টার্নশিপগুলো অন-সাইট অনুষ্ঠিত হবে, তাই নির্বাচিত প্রার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপস্থিত থাকতে হবে।
সময়কাল
ইন্টার্নশিপের সময়কাল ন্যূনতম ১২ সপ্তাহ।
ইন্টার্নদের জন্য সুবিধাগুলো
– ইন্টার্নরা নেটফ্লিক্সের গতিশীল ও উদ্ভাবনী কর্মপরিবেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন।
– বাস্তব প্রকল্পে কাজ করে কোম্পানির ভবিষ্যৎ গঠনে অবদান রাখার সুযোগ থাকবে।
– অভিজ্ঞ পেশাদারদের কাছ থেকে সরাসরি গাইডলাইন ও মেন্টরশিপ পাওয়া যাবে।
– এটি একটি Paid Internship, অর্থাৎ ইন্টার্নরা পারিশ্রমিক পাবেন।
– ইন্টার্নশিপ চলাকালে বিনোদন ও প্রযুক্তি খাত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি শক্তিশালী পেশাগত নেটওয়ার্ক তৈরি করা সম্ভব হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া
– আগ্রহী প্রার্থীরা অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে সরাসরি আবেদন করতে পারবেন।
– আবেদন করার আগে যোগ্যতা ও শর্ত ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া জরুরি।
– বর্তমানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইন্টার্ন পজিশনের জন্য আবেদন খোলা আছে।
– ইন্টার্নশিপ পজিশনগুলো নিয়োগ মৌসুমে ধাপে ধাপে প্রকাশিত হয়, যা সাধারণত গ্রীষ্মের শেষ দিকে শুরু হয়ে পরের বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত চলে।
– আবেদন লাইভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবেদন করা যাবে।
আবেদনের শেষ তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি, তাই আগ্রহী প্রার্থীরা যত দ্রুত সম্ভব আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
* আবেদনের বিস্তারিত আরও তথ্য ও আবেদনের খুটিনাটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।