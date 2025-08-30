যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টার্নশিপ খুঁজছেন? বিশ্বব্যাংকের সামার ইন্টার্নশিপ হতে পারে সেরা সুযোগ

কেউ যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টার্নশিপ করতে চাইলে বিশ্বব্যাংক ট্রেজারি সামার ইন্টার্নশিপ ২০২৬ হতে পারে চমৎকার একটি সুযোগ। এই ইন্টার্নশিপ একটি অনন্য সুযোগ যেখানে শিক্ষার্থীরা কাজ করার পাশাপাশি ফাইন্যান্স, উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক উন্নয়ন বিষয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পাবেন। এই সামার ইন্টার্নশিপকে শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যতম সেরা ইন্টার্নশিপ হিসেবে ধরা হয়। বিশ্বব্যাংক ট্রেজারি ৬০টির বেশি জাতীয়তার কর্মীদের নিয়ে কাজ করছে। তারা সমান সুযোগের ভিত্তিতে নিয়োগ দেয় এবং কোনো প্রকার বৈষম্য করে না।
এই সামার ইন্টার্নশিপে ইন্টার্নরা নিজেদের দক্ষতা ঝালিয়ে নিতে পারবেন এবং বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ সংস্থা ও ব্যাংকের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। এখানে শুধু বিদ্যমান আর্থিক বাজারে কাজ নয়, নতুন বাজার তৈরিতেও অবদান রাখার সুযোগ থাকবে।
বিশ্বব্যাংক বহুল প্রত্যাশিত সামার ইন্টার্নশিপ ২০২৬–এর জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। এটি বিশ্বব্যাংকের একমাত্র প্রোগ্রাম যা বিশেষভাবে কলেজশিক্ষার্থীদের জন্য। পুরো প্রোগ্রামে ইন্টার্নরা সিনিয়র ট্রেজারি অফিসার, ম্যানেজার ও ডিরেক্টরদের সঙ্গে টেকনিক্যাল ও ক্যারিয়ার সেশন অংশ নেবেন। শেষে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে।
ইন্টার্নশিপের বিবরণ—
সময়সীমা: ১০ সপ্তাহ। ইন্টার্নশিপ শুরু হবে ২৬ মে, চলবে ৩ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত।
স্থান: ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র
ধরন: ফুলটাইম
ভাতা ও সুবিধা—
*প্রতি ঘণ্টায় ২১ দশমিক ৮০ ডলার (আমেরিকার নন, এমন নাগরিকদের জন্য) এবং ২৬ দশমিক ২০ ডলার (আমেরিকান নাগরিকদের জন্য) ভাতা।
*মোট কাজের সময়: ৪০০ ঘণ্টা।
*সপ্তাহে অন্তত চার দিন অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে।
*ইন্টার্নরা কাজের জন্য পাবেন একটি করে ল্যাপটপ।
*প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে কাজের জন্য ভিসা স্পনসর করবে বিশ্বব্যাংক।
আবেদনের যোগ্যতা—
আবেদনকারীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করতে হবে—
*চার বছরের স্নাতক ডিগ্রির সমমানের প্রোগ্রামের দ্বিতীয় বর্ষ শেষে অধ্যয়নরত হতে হবে।
*স্নাতক সম্পন্ন করতে হবে ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৭–এর মধ্যে।
*ভালো একাডেমিক রেকর্ড থাকতে হবে।
*পুরো ইন্টার্নশিপ সময়ে ফুলটাইম কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
*একই সঙ্গে অন্য কোনো চাকরি বা ইন্টার্নশিপে নিয়োজিত থাকা যাবে না।
আবেদনপ্রক্রিয়া—
আবেদনকারীদের জমা দিতে হবে—
*এক পৃষ্ঠার কভার লেটার (পিডিএফ)
*এক পৃষ্ঠার রেজ্যুমে (পিডিএফ)
*অর্ধপৃষ্ঠার পারসোনাল স্টেটমেন্ট (পিডিএফ)
*অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা—
আবেদনের জন্য World Bank Treasury Internship Portal ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা। আবেদন জমা দেওয়ার আগে কভার লেটার ও রেজ্যুমে ঠিকভাবে সাজিয়ে নিন। সব ডকুমেন্ট পিডিএফ ফরম্যাটে আপলোড করতে হবে। আবেদন সম্পূর্ণভাবে জমা না দিলে বাতিল বলে গণ্য হবে।
মূল্যায়নপ্রক্রিয়া—
নির্ধারিত সময়ে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ আবেদনগুলো পর্যালোচনা করবে রিক্রুটমেন্ট কমিটি। নির্বাচিত প্রার্থীদের অনলাইন টেস্ট ও সাক্ষাৎকারে ডাকা হতে পারে। ফলাফল জানানো হবে ডিসেম্বরের (২০২৫) মধ্যে।
ভবিষ্যৎ সুযোগ—
*ইন্টার্নশিপ শেষে জুনিয়র অ্যানালিস্ট পদে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
*ইন্টার্নশিপ শেষে যোগ্য প্রার্থীরা ট্রেজারি জুনিয়র অ্যানালিস্ট পদে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ—
১২ অক্টোবর ২০২৫