অর্থ মন্ত্রণালয়ে ইন্টার্নশিপ, মাসে ভাতা ১০ হাজার

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ২০ জনকে ইন্টার্ন নিয়োগ দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের তিন মাস মেয়াদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ইন্টার্নশিপ চলাকালে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে ইন্টার্নশিপ ভাতা দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ২০ নভেম্বর ২০২৫।
ইংরেজি বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা হিসাববিজ্ঞান বা ফাইন্যান্স বা ব্যাংকিং বা অর্থনীতি বা বাণিজ্যিক ভূগোল বা গণিত বা পরিবেশবিজ্ঞান বা জলবায়ু পরিবর্তন বা ব্যবসায় প্রশাসন বা ব্যবস্থাপনা বা লোকপ্রশাসন বা জনপ্রশাসন বা পাবলিক পলিসি বা উন্নয়ন সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ের ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
১. আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
২. প্রার্থীদের ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩০ বছর হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়;
৩. যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা বর্ণিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। অবতীর্ণ প্রার্থীকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে; স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা সমমান ডিগ্রি অর্জনের দুই বছরের মধ্যে আবেদন করতে হবে;
৪. অনলাইন ব্যতীত কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না;
৫. একজন প্রার্থী শুধু একবার ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন।
১. ইন্টার্নশিপ চলাকালে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে ইন্টার্নশিপ ভাতা প্রদান করা হবে। ইন্টার্নশিপ ভাতা ব্যতীত অন্য কোনো ভাতা বা সুবিধা প্রদান করা হবে না;
২. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় নির্ধারিত একজন সুপারভাইজারের অধীন ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করতে হবে;
৩. ইন্টার্নশিপ ভাতা পাওয়ার জন্য প্রার্থীকে প্রতি মাসে সুপারভাইজারের কাছ থেকে সন্তোষজনক কাজের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে;
৪. ইন্টার্নশিপ চলাকালীন ইন্টার্ন ‘কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন’ মর্মে কোনোরূপ প্রত্যয়ন প্রদান করা হবে না। তবে সফলভাবে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করার পর ইন্টার্নকে সনদ প্রদান করা হবে;
৫. ইন্টার্নশিপ সনদ কোনোভাবেই কোনো প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী, অস্থায়ী বা অন্য কোনো প্রকার চাকরির ক্ষেত্রে প্রাধিকার বা অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য হবে না।