নিউইয়র্ক টাইমস ফেলোশিপে পেশাদার সাংবাদিকদের সঙ্গে হাতে-কলমে নিউজরুমে কাজ, রিপোর্টিং, ভিডিও, গ্রাফিকস, অডিও বা ডিজাইনের কাজের সুযোগ মিলবে।
বৃত্তি

সাংবাদিকদের জন্য নিউইয়র্ক টাইমসের ফেলোশিপ প্রোগ্রাম

প্রথম আলো ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নিউইয়র্ক টাইমস ফেলোশিপ ২০২৬। এই ফেলোশিপ কর্মসূচিতে প্রাথমিক পর্যায়ের সাংবাদিক, রিপোর্টার, সম্পাদক, মিডিয়া পেশাজীবী ও সদ্য স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।

এক বছরের এই ফেলোশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে নির্বাচিত ফেলোরা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সুযোগ পাবেন। তাঁরা পেশাদার সাংবাদিকদের সঙ্গে হাতে-কলমে নিউজরুমে কাজ, রিপোর্টিং, ভিডিও, গ্রাফিকস, অডিও বা ডিজাইনের কাজের সুযোগ পাবেন।

ফেলোশিপের স্থান

বেশির ভাগ ফেলো দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের নিউইয়র্ক সদর দপ্তরে কাজ করবেন। তবে কিছু ফেলোশিপ সুযোগ থাকবে ওয়াশিংটন, সান ফ্রান্সিসকো ও লন্ডন অফিসেও। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে হাইব্রিড কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে, অর্থাৎ ফেলোদের প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময় অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে।

ফেলোশিপের বিভাগসমূহ

  • রিপোর্টিং

  • ভিজ্যুয়ালস ও গ্রাফিকস

  • ফটোগ্রাফি

  • নিউজ ভিডিও ও রিপোর্টার ভিডিও

  • ডিজিটাল ও প্রিন্ট ডিজাইন

  • অডিয়েন্স ও ওপিনিয়ন বিভাগ

  • ফটো এডিটিং

  • এআই ইনিশিয়েটিভস

  • দ্য আপশট (বিশেষ বিশ্লেষণ বিভাগ)

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

  • প্রাথমিক পর্যায়ের সাংবাদিক বা সদ্য স্নাতক প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

  • বিশ্বের যেকোনো দেশের প্রার্থীরা আবেদনযোগ্য।

  • যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যে কাজ করার অনুমোদন থাকতে হবে।

  • প্রতিটি ফেলোশিপ পদের জন্য আলাদা কিছু যোগ্যতা থাকতে পারে।

ফেলোদের জন্য সুবিধাসমূহ

  • ফেলোশিপটি সম্পূর্ণ বেতনসহ।

  • পূর্ণকালীন সাংবাদিকদের মতো কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন।

  • আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সাংবাদিকতা শেখার অনন্য সুযোগ সৃষ্টি হবে।

  • এটি সাংবাদিকতা, সংবাদ ও মিডিয়ায় আগ্রহীদের জন্য একবারের জীবনে পাওয়া সুযোগ।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

  • সিভি

  • কভার লেটার

  • পোর্টফোলিও লিংক (যদি প্রয়োজন হয়)

  • ওয়ার্ক স্যাম্পল (যদি প্রয়োজন হয়)

আবেদনপ্রক্রিয়া

১. অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে ‘Apply Now’ বাটনে ক্লিক করতে হবে।

২. আবেদন করার আগে যোগ্যতা যাচাই করে নিতে হবে।

৩. প্রতিটি ফেলোশিপ ক্ষেত্রের জন্য আলাদা ফর্ম থাকবে। নিজের পছন্দের বিভাগ বেছে নিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

৪. প্রতিবছর একজন প্রার্থী কেবল একটি ফেলোশিপ পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৫. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

শেষ তারিখ

১৯ নভেম্বর ২০২৫

* আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত দেখুন এখানে

