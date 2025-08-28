ইউএনডিপিতে আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপের সুযোগ, আবেদন চলছে

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ২০২৫ সালের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন আহ্বান করেছে। এটি একটি পেইড ইন্টার্নশিপ, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্নাতক, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ও সদ্য স্নাতকেরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ৩১ আগস্ট ২০২৫।
ইন্টার্নশিপের নানা তথ্য
প্রোগ্রামের নাম: ইউএনডিপি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ইন্টার্নশিপ ২০২৫
আয়োজক সংস্থা: জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)
সময়: তিন মাস (শুরুর তারিখ নমনীয়)
ফান্ডিং টাইপ: Paid (মাসিক ভাতা প্রদান)
ডেডলাইন: ৩১ আগস্ট ২০২৫
আবেদনের শর্তাবলি
*স্নাতক, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী বা সদ্য স্নাতক আবেদন করতে পারবেন।
*বর্তমানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত।
*স্নাতক ডিগ্রির শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত।
*স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা উচ্চতর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন এবং নির্বাচিত হলে স্নাতকোত্তর হওয়ার এক বছরের মধ্যে ইন্টার্নশিপ শুরু করতে হবে।
*শক্তিশালী যোগাযোগদক্ষতা, আন্তব্যক্তিক দক্ষতা ও দলগতভাবে কাজের সামর্থ্য থাকতে হবে।
*একাধিক কাজ একসঙ্গে করার সক্ষমতা ও চাপের মধ্যে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
*ইতিবাচক মনোভাব ও দায়িত্বশীলতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রার্থীরা উৎসাহিত হবেন।
সুবিধাগুলো
*মাসিক ভাতা প্রদান করা হবে।
*ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন–সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ।
*আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
*আবেদন ফরম
*কাভার লেটার (ইংরেজিতে)
*সিভি বা কারিকুলাম ভিটা
*প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজপত্র
আবেদনের প্রক্রিয়া
আবেদন শুরুর আগে যোগ্যতা যাচাই করে নিন। ইউএনডিপির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় সব তথ্য সঠিকভাবে দিতে হবে। ৩১ আগস্ট ২০২৫–এর মধ্যে আবেদন করতে হবে। জাতিসংঘের এই ইন্টার্নশিপ শিক্ষার্থী ও তরুণ গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা অর্জনের দারুণ সুযোগ।
*বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন