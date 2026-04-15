ব্র্যাকের মেধাবিকাশ বৃত্তি, নির্বাচিত শিক্ষার্থী মাসে পাবেন ৮,০০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ব্র্যাকের মেধাবিকাশ বৃত্তিতে আবেদন চলছে। ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই মেধাবিকাশ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থী এককালীন ২০ হাজার টাকা এবং মাসে ৮ হাজার টাকা বৃত্তি পাবেন।

ব্র্যাক মেধাবিকাশ বৃত্তিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম করার জন্য ব্র্যাকের নিজস্ব অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য মেধাবিকাশ বৃত্তি কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের লক্ষ্য সহানুভূতিশীল, সচেতন ও দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তোলা, যারা নিজেদের সফলতার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে আসা মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকার ও শিক্ষা সম্পন্ন করার সুযোগ করে দিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে ব্র্যাকের নিজস্ব অর্থায়নে এ কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আবেদনের যোগ্যতা—

*আবেদনকারী শিক্ষার্থীকে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হতে হবে;

*পরিবারের মাসিক আয় ২০,০০০ টাকার কম হতে হবে।

শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড—

ক. এসএসসি, এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত হতে হবে

খ. অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে আসতে হবে

গ. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হতে হবে

ঘ. ব্র্যাক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের সন্তানদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে

ঙ. ব্র্যাক গ্র্যাজুয়েট ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর (যেমন: শারীরিক প্রতিবন্ধী ও আদিবাসী) শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফলের শর্ত শিথিলযোগ্য।

বৃত্তির পরিমাণ

বৃত্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে এককালীন ২০ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করবে ব্র্যাক। মাসিক ৮ হাজার টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

আবেদনকারীর প্রতি বিশেষ নির্দেশনাবলি—

শিক্ষাবর্ষ/সেশন: এই বৃত্তি শুধু সেই সব শিক্ষার্থীদের জন্য, যাঁরা ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে (Session: 2025-26) যেকোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভর্তি হয়েছেন।

সঠিক তথ্য প্রদান: আবেদনের প্রতিটি অংশ অত্যন্ত মনোযোগসহকারে পূরণ করতে হবে। বিশেষ করে এসএসসি (SSC) ও এইচএসসি (HSC) পরীক্ষার জিপিএ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট সঠিকভাবে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

ডকুমেন্ট স্ক্যানিং: প্রয়োজনীয় সব মূল সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ কপির পরিষ্কার স্ক্যান কপি (PDF/JPEG ফরম্যাটে) আপলোড করতে হবে। ঝাপসা বা অস্পষ্ট ছবি আবেদনের অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

পারিবারিক আয়ের বিবরণ: পরিবারের মাসিক/বার্ষিক আয়ের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সত্যতা বজায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে এর সাপেক্ষে প্রমাণাদি যাচাই করা হতে পারে।

যোগাযোগের মাধ্যম: ফরমে ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর এবং ই–মেইল ঠিকানাটি অবশ্যই সচল থাকতে হবে, যাতে পরবর্তী সময়ে যেকোনো প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

সতর্কীকরণ: ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করলে যেকোনো পর্যায়ে আবেদনটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

**এখানে সংগৃহীত সব তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয় রাখা হবে এবং শুধু বৃত্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার স্বার্থে ব্যবহার করা হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া-

আবেদনের জন্য লিংকে ফরম পূরণ করতে হবে। ভর্তি রসিদ ব্যতীত আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের শেষ তারিখ—

২৫ এপ্রিল, ২০২৬

