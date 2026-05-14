বৃত্তি

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ স্কলারশিপ, আবেদন শেষ ১৫ মে

প্রথম আলো ডেস্ক

যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ স্কলারশিপ ২০২৬–এ আবেদন চলছে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির আওতায় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বৃত্তির মেয়াদ দুই বছর। আবেদন শেষ ১৫ মে ২০২৬।

সুযোগ-সুবিধা—

*নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা টিউশন ফি আর্থিক সহায়তা পাবেন

*আবাসন ও ভ্রমণ ভাতাও মিলবে

*বৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী আরও বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে

Also read:ঈদ ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের ছুটি আসছে

ইন্টার্নশিপের সুযোগ—

সফল স্কলারদের বোস্তানি ফাউন্ডেশনের সঙ্গে দুই মাসের ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ রয়েছে। এটি একটি অবৈতনিক প্রকল্প। এই ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে অন্যান্য ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ও তাদের অংশীদারদের সঙ্গে সেতুবন্ধের সুযোগ তৈরি হবে। তবে ইন্টার্নশিপের খরচ ফাউন্ডেশন বহন করবে।

আবেদনের যোগ্যতা—

*এমবিএ ডিগ্রির জন্য আবেদনে বিবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে

*প্রার্থীদের চমৎকার একাডেমিক ফলাফল থাকতে হবে

*বৃত্তিতে লেবানিজ বংশোদ্ভূত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

Also read:অস্ট্রেলিয়ায় গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ স্কলারশিপে ৬০০ বৃত্তি, বিনা মূল্যে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি

আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য—

*কারিকুলাম ভিটা (সিভি)

*গ্র্যাজুয়েট ম্যানেজমেন্ট ভর্তি পরীক্ষার (জিম্যাট) স্কোর

*এ ছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত আরও কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ই-মেইল করতে হবে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো—

অ্যাকাউন্টিং ও ফিন্যান্স, অর্থনীতি, বিপণন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৌশলগত ব্যবস্থাপনা, অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট। এ ছাড়া কেমব্রিজ জাজ বিজনেস স্কুলের অধীনে এন্টারপ্রেনিউরশিপ ও ইনোভেশন, সোশ্যাল ইনোভেশন, সাসটেইনেবিলিটি, বিজনেস অ্যানালিটিকস, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টসহ আরও কিছু ঐচ্ছিক কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি—

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের পদ্ধতি ও বৃত্তিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

Also read:২০২৭ সালের এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা এ বছরের ডিসেম্বরে নয়, মত অংশীজনদের

আবেদনের শেষ তারিখ—

১৫ মে ২০২৬

সুইজারল্যান্ড ও মোনাকোভিত্তিক বোস্তানি ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু হয় ২০০৬ সালে। নাবিল বোস্তানি ও তাঁর ছেলে ফাদির হাত ধরে এ ফাউন্ডেশনের পথচলা শুরু। এর আগে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৯৭ সাল থেকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়। এরপর ২০০৬ সালে ফাউন্ডেশনটির যাত্রা শুরু হয়। সেই থেকে বোস্তানি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

Also read:ফিনল্যান্ড কীভাবে গড়েছে বিশ্বসেরা শিক্ষাব্যবস্থা, সাফল্যের ৬ কারণ
আরও পড়ুন