বৃত্তি

দক্ষিণ কোরিয়ায় পূর্ণ অর্থায়নে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

এনডিটিভি

দক্ষিণ কোরিয়ায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বড় সুযোগ নিয়ে এসেছে ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (UST)। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য মাস্টার্স, পিএইচডি এবং ইন্টিগ্রেটেড মাস্টার্স–পিএইচডি প্রোগ্রামে পূর্ণ অর্থায়িত ইউএসটি (UST) স্কলারশিপ ২০২৬-এর আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

আর্থিক সুবিধা

ইউএসটি স্কলারশিপের আওতায় শিক্ষার্থীদের প্রায় সব ধরনের একাডেমিক ও জীবনযাত্রার ব্যয় বহন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে—

– সম্পূর্ণ টিউশন ফি

– বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি

– বিনা মূল্যে আবাসন

Also read:কিউএস র‍্যাঙ্কিংয়ে ইউরোপের সেরা ১০ বিশ্ববিদ্যালয় কোনগুলো

মাসিক ভাতা

মাস্টার্স: প্রতি মাসে ১২,০০,০০০ কোরিয়ান ওন

পিএইচডি: প্রতি মাসে ১৬,০০,০০০ কোরিয়ান ওন

প্রোগ্রাম ও আসনসংখ্যা

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য মোট ৩০০টি বৃত্তি প্রদান করা হবে। UST প্রায় সব একাডেমিক ক্ষেত্র ও বিষয়ে প্রোগ্রাম অফার করে।

আবেদনের যোগ্যতা

– যেকোনো দেশের নাগরিক আবেদন করতে পারবেন।

– মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য আবেদনকারীদের অবশ্যই সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন বা সম্পন্ন করার পথে থাকতে হবে।

– পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আবেদনকারীদের সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন বা সম্পন্ন করার পথে থাকতে হবে।

Also read:দশম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন শিক্ষাক্রম, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রয়োজন নেই

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

– স্নাতক ডিগ্রির সনদ বা প্রত্যাশিত গ্র্যাজুয়েশনের প্রমাণ

– স্নাতক ডিগ্রির ট্রান্সক্রিপ্ট

– মাস্টার্স ডিগ্রির সনদ বা প্রত্যাশিত গ্র্যাজুয়েশনের প্রমাণ (পিএইচডি আবেদনকারীদের জন্য)

– মাস্টার্স ডিগ্রির ট্রান্সক্রিপ্ট

– মাস্টার্স থিসিস (যদি প্রযোজ্য হয়)

– স্টাডি প্ল্যান

– সুপারিশপত্র

Also read:সাইকোলজি বিষয়ে পড়াশোনা: কেমব্রিজ সেরা, শীর্ষ ১০ বিশ্ববিদ্যালয় কোনগুলো

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী শিক্ষার্থীদের UST-এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে থাকা অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

Also read:বাংলাদেশিদের হার্ভার্ডে স্কলারশিপ নিয়ে এমবিএ করার সুযোগ
আরও পড়ুন