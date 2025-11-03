বৃত্তি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল-পিএইচডি, এমফিলে মাসে ১৫ হাজার–পিএইচডিতে ২০ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট অব লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইএলবিএস) পরিচালিত ভর্তি কার্যক্রমে আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। কলেজশিক্ষকদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আজ সোমবার (৩ নভেম্বর) প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়ে বলা হয়েছে, আবেদন ফি ১ হাজার ৫০০ টাকা। নির্বাচিত এমফিল গবেষকেরা মাসে ১৫ হাজার টাকা এবং পিএইচডি গবেষকেরা ২০ হাজার টাকা করে স্টাইপেন্ড পাবেন। আবেদনকারীরা ইনস্টিটিউট অব লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড বাংলাদেশ স্টাডিজের পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

Also read:ইউরোপে পাইলটদের বেতন কোন দেশে কত

বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, দুই বছর মেয়াদি এমফিল প্রোগ্রামটি মোট ৪০ ক্রেডিটের। এতে প্রথম বছরে দুটি সেমিস্টার (মোট ১২ মাস) সম্পন্ন করার পর দ্বিতীয় বছরে থিসিস সম্পাদন করতে হবে। আবেদনকারীদের ব্যাচেলর ও মাস্টার্স উভয় পর্যায়ে ন্যূনতম সিজিপিএ–৩ (৪-এর মধ্যে) থাকতে হবে।

অন্যদিকে পিএইচডি প্রোগ্রামটির মেয়াদ চার বছর এবং মোট ক্রেডিট ৫২। পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীর এমফিল ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে একাডেমিশিয়ান, গবেষক, উন্নয়ন কর্মী বা অন্য পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যোগ্যতা শিথিল করতে পারে।

Also read:মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তির নীতিমালা প্রকাশ, নম্বর কাটাসহ যে যে পরিবর্তন

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, চাকরিতে নিয়োজিত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। সব প্রার্থীকে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। আবেদন ফরম পাওয়া যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে www.nu.ac.bd/asdmissions ঠিকানায়।

Also read:গ্লোবাল চায়না ফেলোশিপ, গবেষণার সুযোগ যুক্তরাষ্ট্রে
আরও পড়ুন