ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লাস্টিক বর্জ্য গবেষণায় ফান্ডেড পিএইচডি স্কলারশিপ

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (সিইডি) দুটি পূর্ণ তহবিলসহ পিএইচডি স্কলারশিপের জন্য আবেদন আহ্বান করেছে। এটি পুনঃপ্রচারণা এবং আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে ৩১ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে।
গবেষণার মূল বিষয় হলো বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জলবায়ুকেন্দ্রিক হস্তক্ষেপ। প্রার্থীরা ইন্টারভেনশন এথনোগ্রাফি পদ্ধতি ব্যবহার করে কর্মীদের অভিজ্ঞতা, কাহিনি ও আকাঙ্ক্ষা নথিভুক্ত করবেন। এ ছাড়া ৫এস ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএইচএস) মান ব্যবহার করে অপারেশনাল উন্নয়নের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে।
প্রার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে পিএইচডি ভর্তি যোগ্যতা থাকতে হবে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রি এবং সিজিপিএ ২.৫ বা সেকেন্ড ক্লাস থাকতে হবে। পিয়ার-রিভিউ জার্নালে ন্যূনতম একটি প্রকাশনা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
নির্বাচিত প্রার্থীরা তিন বছরের জন্য স্টাইপেন্ডসহ ভর্তি ফি, কোর্স ফি, মাঠের খরচ ও প্রকাশনা খরচ পাবেন।
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদন ও তথ্যের জন্য ই–মেইল: ced.projects@bracu.ac.bd
একনজরে
গবেষণার ফোকাস: জলবায়ু, সার্কুলার ইকোনমি, সামাজিক স্থায়িত্ব, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপমূলক গবেষণা
সুবিধা: তিন বছরের স্টাইপেন্ড, ভর্তি ও কোর্স ফি, মাঠের খরচ এবং প্রকাশনা খরচ।