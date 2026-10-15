আইএমএফে ইন্টার্নশিপ, ১০–১২ সপ্তাহ ওয়াশিংটনে কাজের সুযোগ

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফের ২০২৭ সালের ফান্ড ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে (এফআইপি) আবেদন শুরু হয়েছে। অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি করছেন, এমন শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচিতে আবেদন করতে পারবেন। ১০ থেকে ১২ সপ্তাহের এ ইন্টার্নশিপে নির্বাচিত ব্যক্তিরা আইএমএফের সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে কাজের সুযোগ পাবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
আবেদনকারীকে সামষ্টিক অর্থনীতি (ম্যাক্রোইকোনমিকস) বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি করতে হবে। তাঁর পিএইচডি শেষ হতে এক থেকে দুই বছর বাকি থাকতে হবে। ইন্টার্নশিপ শুরু হওয়ার সময়, অর্থাৎ ২০২৭ সালের জুনে, আবেদনকারীর বয়স ৩২ বছরের কম হতে হবে।
আগে আইএমএফের ফান্ড ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন, এমন ব্যক্তিরা পুনরায় আবেদন করতে পারবেন না।
যেসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে
নির্বাচিত ইন্টার্নরা বেতন পাবেন। আন্তর্জাতিক প্রার্থীদের জন্য যাওয়া-আসার ইকোনমি শ্রেণির বিমানভাড়াও দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতি প্রয়োজন এমন যোগ্য বিদেশি প্রার্থীদের ভিসা আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র দিয়ে সহায়তা করবে আইএমএফ। সীমিত চিকিৎসাবিমার ব্যবস্থাও রয়েছে।
প্রয়োজনীয় নথি
আবেদনের সময় প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত (সিভি), স্টেটমেন্ট অব ইন্টারেস্ট বা কভার লেটার এবং বর্তমান শিক্ষার্থী হিসেবে নিবন্ধিত থাকার প্রমাণ দিতে হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রমের সাম্প্রতিক একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থী হিসেবে নিবন্ধন ও সাম্প্রতিক ফলাফলের তথ্যসংবলিত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের আইএমএফের অনলাইন আবেদন পোর্টালে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়
৫ ডিসেম্বর ২০২৬।