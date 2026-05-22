এআই/প্রথম আলো
বৃত্তি

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটে ইন্টার্নশিপ, সুযোগ ১২ জনের, মাসে ভাতা ১০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী জুলাই–সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে দুই ব্যাচে মোট ১২ জন ইন্টার্ন নেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জুন।

ইন্টার্নশিপের বিস্তারিত
 পদসংখ্যা: ১২
মেয়াদ: ৩ মাস (জুলাই–সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর–ডিসেম্বর)
মাসিক ভাতা: ১০,০০০ টাকা।

আবেদনের যোগ্যতা
যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর বা সমমান ডিগ্রি অর্জনের দুই বছরের মধ্যে থাকা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১. একজন প্রার্থী একবারই ইন্টার্নশিপের সুযোগ পাবেন।
২. কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সঙ্গে অনাপত্তি সনদ জমা দিতে হবে।
৩. নারী প্রার্থীদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীরা নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট (https://www.rri.gov.bd?utm_source=chatgpt.com) থেকে বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন। পূরণ করা আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগামী ১১ জুন বিকেল পাঁচটার মধ্যে ই–মেইল, ডাকযোগে বা সরাসরি জমা দিতে হবে।
ই–মেইল: rribd@yahoo.com

আবেদনের শেষ তারিখ
১১ জুন ২০২৬

