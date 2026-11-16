মিডল্যান্ড ব্যাংকের শিক্ষাবৃত্তি, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বরে

মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে উত্তীর্ণ মেধাবী ও আর্থিক সহায়তাপ্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবে। আবেদন ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে।
আবেদন করার যোগ্যতা—
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ডেন্টাল কলেজ অথবা নির্বাচিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে।
যোগ্যতা—
এসএসসি ও এইচএসসি না সমমান/উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ (চতুর্থ বিষয় ছাড়া) থাকতে হবে।
আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ—
আবেদনপত্র জমার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর।
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ঠিকানা—
পাবলিক রিলেশন ডিভিশন, জাহেদ প্লাজা, ৭ম তলা, ৩০ গুলশান, গুলশান-২ ঢাকা।
# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট: www.midlandbankbd.net