অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স ও অ্যাকচুয়ারিয়াল ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স, সরকারের টাকায় বিদেশে পড়াশোনা

বিমা নিয়ে পড়াশোনার জন্য বৃত্তি দিচ্ছে সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। দেশে বীমা শিল্পের জন্য ডিগ্রিধারী একচুয়ারির সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এ জন্য মডিউল ভিত্তিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স ও অ্যাকচুয়ারিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য এ বৃত্তি দেওয়া হবে। বাংলাদেশিরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রফেশনাল একচ্যুয়ারির বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষার জন্য বৃত্তির দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। দেশের বীমা শিল্পের জন্য ডিগ্রিধারী একচ্যুয়ারির সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রফেশনাল একচ্যুয়ারির জন্য মডিউল ভিত্তিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট কয়েকটি শর্তে ও নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। শর্তগুলো হলো—

১.

আবেদনকারী যুক্তরাজ্যের Institute and Faculty of Actuaries, UK (IF০A UK ), Society of Actuaries, USA (SoA-USA) বা অন্য কোনো দেশের সমমানের প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধন করে বিষয়ভিত্তিক নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রফেশনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন;