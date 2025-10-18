ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে হবে অনলাইনে
বৃত্তি

ইউএনডিপিতে ইন্টার্নশিপ, যুক্তরাষ্ট্রে কাজের সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

ইউএনডিপি ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বেতনসহ ইন্টার্নশিপের সুযোগ প্রদান করছে। এটি জাতিসংঘের অন্যতম বড় ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম। এই ইন্টার্নশিপে জেনারেল ইন্টার্ন ও কমিউনিকেশনস অ্যান্ড আউটরিচ ইন্টার্ন—দুই ধরনের পদে আবেদন নেওয়া হবে। প্রোগ্রামটি ৩ মাসের, শুরু হবে ২০২৬ সালের মার্চে। ইন্টার্নরা যুক্তরাষ্ট্রে কাজের পাশাপাশি দেশটির সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা জানার সুযোগ পাবেন।

আবেদনের যোগ্যতা

– প্রার্থীকে কোনো গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি থাকতে হবে।

– বিষয় হতে পারে কমিউনিকেশন বা ডেভেলপমেন্ট–সম্পর্কিত ফিল্ড যেমন ইকোনমিকস, পাবলিক বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ ইত্যাদি।

– ইংরেজিতে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।

– গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে আগ্রহ ও শেখার মানসিকতা থাকতে হবে।

– ইন্টার্নশিপ শেষে পড়াশোনায় ফিরে যেতে হবে।

সুবিধাগুলো

– কোনো আবেদন ফি নেই।

– বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।

– এটি একটি বেতনসহ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম।

– ইন্টার্নদের মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে (লোকেশন অনুযায়ী পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে)।

– আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ।

– পেশাদারদের সঙ্গে কাজ করে নেটওয়ার্ক গড়ার সুযোগ।

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

– সিভি

– কভার লেটার

– পূর্ণাঙ্গ ও স্বাক্ষরিত ইউএনডিপি আবেদন ফর্ম

– একটি রেফারেন্স লেটার

আবেদনপ্রক্রিয়া

আবেদন সম্পূর্ণ অনলাইনে করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৫ জানুয়ারি ২০২৬ (স্প্রিং সেশনের জন্য)।

আবেদন করতে ভিজিট করুন https://www.undp.org/united-states/internships

