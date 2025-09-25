অ্যামাজনে ইন্টার্নশিপ, মাস্টার্স ও ইংরেজিতে দক্ষতা থাকতে হবে

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান অ্যামাজন ২০২৫ সালের জন্য ডেটা সায়েন্টিস্ট ইন্টার্নশিপের ঘোষণা দিয়েছে। এই পেইড ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারবেন কম্পিউটার সায়েন্স, মেশিন লার্নিং, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়নরত মাস্টার্সের শিক্ষার্থীরা।
ইন্টার্নশিপের সময়সীমা তিন থেকে ছয় মাস। বছরের যেকোনো সময় শুরু করা যাবে। নির্বাচিত ইন্টার্নরা অ্যামাজনের ডেটা সায়েন্স টিমের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবেন। তাঁরা অ্যালগরিদম তৈরি, উদ্ভাবনী সমাধান উন্নয়ন ও মেশিন লার্নিং প্রজেক্টে অবদান রাখতে পারবেন।
এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটি ইউরোপের একাধিক দেশে অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে রয়েছে অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, স্পেন ও যুক্তরাজ্য। ইন্টার্নদের জন্য অ্যামাজন প্রতিযোগিতামূলক ভাতা বা স্টাইপেন্ড প্রদান করবে এবং অভিজ্ঞ মেন্টরদের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা পাওয়ার সুযোগ থাকবে।
– সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি থাকতে হবে।
– ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে (পড়া, লেখা ও বলায়)।
– মেশিন লার্নিং, অপ্টিমাইজেশন, স্ট্যাটিসটিকস, প্রসেস কন্ট্রোল বা অনুরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
– পাইথন, এসকিউএল ও আর–এর মতো প্রোগ্রামিং বা ডেটা স্ক্রিপ্টিং ভাষায় দক্ষ হতে হবে।
– বিগ ডেটা পরিচালনা ও অ্যালগরিদম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
– প্রতিযোগিতামূলক ভাতা বা স্টাইপেন্ড।
– অভিজ্ঞ ম্যানেজার ও মেন্টরের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা।
– শীর্ষ সম্মেলনে গবেষণাপত্র প্রকাশের সুযোগ।
– নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট ও এক্সক্লুসিভ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ।
– ডেটা সায়েন্স ও মেশিন লার্নিং ক্যারিয়ারে উন্নতির সুযোগ।
অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং আবেদনগুলো রোলিং বেসিসে পর্যালোচনা করা হবে। তাই আগ্রহী প্রার্থীদের যত দ্রুত সম্ভব আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট শেষ তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি। বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করার জন্য ভিজিট করুন অ্যামাজনের অফিশিয়াল ক্যারিয়ার পোর্টাল বা এখানে