রুয়েটে পিএইচডি, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, এম ইঞ্জিনিয়ারিং, পিজিডি কোর্স, আবেদন শেষ ২৭ এপ্রিল

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে পিএইচডি, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, এম ইঞ্জিনিয়ারিং ও পিজিডি কোর্সে ভর্তিতে আবেদন চলছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইআইসিটি) ও ইনস্টিটিউট অব এনার্জি অ্যান্ড ইনভায়রনমেন্ট স্টাডিজে (আইইইএস) পিএইচডি, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, এম ইঞ্জিনিয়ারিং ও পিজিডি কোর্সে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবেন।
প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য কয়েকটি শর্তে আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে ফি হিসেবে ১০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।
আবেদনের শর্ত হলো—
১.
আইআইসিটি ও আইইইএসে এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বা এম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ-৫–এর মধ্যে কমপক্ষে ৩ দশমিক ৫০ পেয়ে পাস করতে হবে (ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমায় জিপিএ-৪-এর মধ্যে ২ দশমিক ৭৫ পেয়ে পাস করতে হবে) এবং কোনো স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনে চার বছর মেয়াদি বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং/ সায়েন্স) বা সমতুল্য ডিগ্রিতে সিজিপিএ-৪–এর মধ্যে ২ দশমিক ৭৫ পেতে হবে এবং পিএইচডি কোর্সে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনে সিজিপিএ ৪.০০-এর মধ্যে ৩ পেয়ে এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমতুল্য ডিগ্রি থাকতে হবে।
অথবা,
সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনে পিজিডি (পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা) ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি, ইঞ্জিনিয়ারিং/বিএসসি, এজি/বিএসসি, অর্থনীতি অথবা বিএসসি/বিএসসি ডিগ্রি/এমএ অথবা এমএসসি অথবা এমএসএস ডিগ্রি/আর্কিটেক্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি বা সমতুল্য ডিগ্রিতে সিজিপিএ ৪–এর মধ্যে ২ দশমিক ৭৫ পেতে হবে।
২.
আইআইসিটি ও আইইইএসে পিজিডি (পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা) কোর্সে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পর্যায়ে যেকোনো একটিতে জিপিএ–৫-এর মধ্যে কমপক্ষে ৩ দশমিক ৫ পেয়ে পাস করতে হবে, তবে কোনো পরীক্ষায় জিপিএ-৫-এর মধ্যে ৩-এর নিচে/তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয় এবং কোনো স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিএসসি এজি, বিএসসি ইকোনমি অথবা বিএসসি/বিএসসি ডিগ্রি, এমএ অথবা এমএসসি অথবা এমএসএস ডিগ্রি/ব্যাচেলর আর্কিটেক্ট ডিগ্রি বা সমতুল্য ডিগ্রিতে ৪-এর মধ্যে ২ দশমিক ৫০ পেতে হবে।
৩.
দরখাস্তের সঙ্গে এসএসএল সার্ভিসের মাধ্যমে ১০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।
৪.
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তি ফরম পূরণ করে ০৬/০৪/২০২৬ থেকে ২৭/০৪/২০২৬ মধ্যে আবেদন করতে হবে। সব পরীক্ষার সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কসিটের সত্যায়িত ফটোকপি এবং সিলেবাস/কারিকুলামের সত্যায়িত ফটোকপি ওয়েবসাইট লিংকে জমা দিতে হবে। তবে পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের সিলেবাস/কারিকুলামের ফটোকপি জমা দিতে হবে না।
৫.
যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে ২/০৫/২০২৬।
৬.
ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ৯/৫/২০২৬।
৭.
ফলাফল প্রকাশ: ১১/০৫/২০২৬।
৮. সব নির্বাচিত প্রার্থীকে (স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উপযুক্ত বলে গণ্য হলে) পিজিডির নির্ধারিত ভর্তি ফি ১২ হাজার টাকা এবং পিএইচডি, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, এম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নির্ধারিত ফি ১৮ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করে ১৯/০৫/২০২৬ মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে এবং শিক্ষা শাখায় কাগজপত্রাদি জমা দিতে হবে।
৯. ক্লাস শুরু: ৭/০৬/২০২৬।
১০. চাকরিরত প্রার্থী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে খণ্ডকালীন ছাত্র হিসেবেও ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
১১. প্রার্থী এর আগে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে থাকলে ভর্তির সময় ভর্তি বাতিলের সনদ জমা দিতে হবে।
১২. চাকরিরত পিএইচডি প্রার্থীকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এক বছরের ছুটি নিতে হবে।
১৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ভর্তি-ইচ্ছুক প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো প্রযোজ্য হবে। (ক) বিশ্ববিদ্যালয়টি ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। (খ) রুয়েটের সঙ্গে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও ক্রেডিট সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।