বয়স ৪০ হলে মাস্টার্সের জন্য বৃত্তি দিচ্ছে সরকার, আবেদন শেষ কাল

বৃত্তি

এ বৃত্তি আবেদনের শর্ত

১.

প্রথম বছর Masters in Actuarial Science ডিগ্রির জন্য যুক্তরাজ্যের City University of London-এর Bayes Business School (Formerly Cass Business School) থেকে Unconditional Offer Letter থাকতে হবে। Conditional Offer Letter-সংবলিত আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২.

Bayes Business School-এর সব শর্ত পূরণপূর্বক Masters in Actuarial Science সম্পন্ন করার পর পরবর্তী ১ বছর মেয়াদে Masters in Actuarial Management প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।