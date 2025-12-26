সাংবাদিকদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থায়নে ওয়ার্ল্ড প্রেস ইনস্টিটিউট ফেলোশিপ

যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ ও সম্পূর্ণ অর্থায়িত ফেলোশিপের সুযোগ দিচ্ছে ওয়ার্ল্ড প্রেস ইনস্টিটিউট (WPI)। ওয়ার্ল্ড প্রেস ইনস্টিটিউট ফেলোশিপ ২০২৬–এর জন্য আবেদন শুরু হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞ ও মেধাবী সাংবাদিকেরা এই ফেলোশিপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণমাধ্যমে নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাবেন।
সাংবাদিকতায় নেতৃত্ব ও পেশাগত উৎকর্ষ
ওয়ার্ল্ড প্রেস ইনস্টিটিউটে ফেলোশিপের মূল লক্ষ্য হলো পেশাদার সাংবাদিকদের একত্র করে নিরপেক্ষ, দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতার চর্চাকে আরও শক্তিশালী করা। ফেলোশিপ চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা শক্তিশালী ও দুর্বল সরকারি প্রতিষ্ঠান, করপোরেট সংস্থা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিমূলক সাংবাদিকতার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন।
এ ছাড়া আধুনিক মিডিয়া ব্যবসা মডেল, গণমাধ্যমের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, সামাজিক–রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে গভীর আলোচনা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে জানার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পেশাগত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগ মিলবে।
আবেদনের যোগ্যতা
– যেকোনো দেশের নাগরিক আবেদন করতে পারবেন
– প্রিন্ট, ব্রডকাস্ট বা অনলাইন সাংবাদিকতায় কমপক্ষে ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
– বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কর্মরত নন-ইউএস সাংবাদিক হতে হবে
– ইংরেজি ভাষায় কথা বলা ও লেখায় দক্ষতা থাকতে হবে
– ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সম্ভাবনা ও আন্তসংস্কৃতিক দলের সঙ্গে কাজের মানসিকতা থাকতে হবে
– ফেলোশিপ শেষে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার অঙ্গীকার করতে হবে
যেসব সুবিধা মিলবে
– যুক্তরাষ্ট্রে যাতায়াতের রাউন্ড-ট্রিপ বিমানভাড়া
– যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়
– সম্পূর্ণ আবাসনসুবিধা
– খাদ্য ভাতা
– আন্তর্জাতিক মানের ফেলোশিপ সার্টিফিকেট ও পেশাগত স্বীকৃতি
আবেদনপ্রক্রিয়া
আবেদন করতে হবে অনলাইনে, ওয়ার্ল্ড প্রেস ইনস্টিটিউটের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে। আবেদনকারীদের একটি অ্যাকাউন্ট খুলে নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে—
– সাম্প্রতিক ছবি
– তিনটি কাজের নমুনা (ইংরেজিতে বা ইংরেজি অনুবাদসহ)
– তিনজন রেফারেন্স
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬