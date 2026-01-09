এ পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক লাখ মার্কিন ডলার।
ইউনেস্কো-হামদান পুরস্কার, বিজয়ী পাবে ১ লাখ ডলার, করুন আবেদন

ইউনেস্কো-হামদান পুরস্কার ২০২৫–এর জন্য বাংলাদেশ থেকে আবেদন চলছে। শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও শিক্ষাদানের গুণগত মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে—এমন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা এ পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারবে। এ পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক লাখ মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)–এর এক চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ৩১ অক্টোবর আবেদনের সময়সীমা শেষ হলেও আয়োজক কর্তৃপক্ষ এবার তা বর্ধিত করে ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত করেছে। তবে বাংলাদেশের আগ্রহী প্রতিষ্ঠানদের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের আবেদনপত্রের হার্ড কপি ও সফট কপি ২০২৬ সালের ১০ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের কার্যালয়ে (শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০) জমা দিতে হবে।

পুরস্কার সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ইউনেস্কোর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আর পুরস্কারের জন্য একটি জুরিবোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী তিনটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হবে। প্রত্যেক বিজয়ী প্রতিষ্ঠান পাবে এক লাখ মার্কিন ডলার।

*বিস্তারিত তথ্য পাবেন এখানে

