বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ফেলোশিপ, রোবোটিকস–আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সসহ নানা বিষয়ে গবেষণা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট ফেলোশিপের আবেদন আহ্বান করেছে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে, (https://grant.most.gov.bd/en/services/stft/stft–fellowship) এই লিংকে। ফেলোশিপ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্টের আওতায় দেশে–বিদেশে উচ্চতর শিক্ষায় ফেলোশিপের আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।·
অধ্যয়ন/গবেষণার বিষয়/ক্ষেত্র কী কী—
পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যান, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পাবলিক হেলথ ও প্রিভেনটিভ মেডিসিন, জীব প্রযুক্তি ও অণুজীববিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্য বিদ্যা, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মৎস্যবিজ্ঞান, পশু চিকিৎসা ও পশু পালন, কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল এনার্জি, জ্বালানি গবেষণা, নিউক্লিয়ার পাওয়ার, নিউক্লিয়ার টেকনোলজি, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, আরবান ও রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং, এক্সপ্লোরেশন অব মিনারেলস অ্যান্ড পেট্রোলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, রোবোটিকস ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।
আবেদনকারীর যোগ্যতা—
১. আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশি হতে হবে।
২. আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখে আবেদনকারীর বয়স এমএস/এমফিল/সমমান কোর্সের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বছর ও পিএইচডি কোর্সের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪২ (বিয়াল্লিশ) বছর হতে হবে।
৩. বিদেশে এমএস/এমফিল/সমমান ও পিএইচডির জন্য ‘The Times Higher Education’–এর সর্বশেষ/আবেদনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময়কালীন ‘World University Rankings’ তালিকার কেবল ১-৪০০ র্যাঙ্কিংধারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চূড়ান্ত অফার লেটারপ্রাপ্ত প্রার্থীরা এই ফেলোশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
৪. ফেলোশিপের আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ পর্যন্ত নীতিমালায় বর্ণিত কার্যকর/Valid IELTS (Academic)/TOEFL iBT/PTE Academic স্কোর অর্জন করতে হবে।
৫. দেশে আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদন ফি (অফেরতযোগ্য) বাবদ ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা) এবং বিদেশে আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদন ফি (অফেরতযোগ্য) বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) ট্রাস্টের অনুকূলে অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে।
৬. আবেদনকারীর যোগ্যতা-অযোগ্যতাসমূহ এবং আবেদন জমা প্রদানের পদ্ধতির জন্য ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০২৫ (পুনঃ সংশোধিত) অনুসরণ করতে হবে। নীতিমালা ও আবেদনের সঙ্গ সংযুক্তির চেকলিস্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে (www.stft.gov.bd) পাওয়া যাবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ—
সফলভাবে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের পর আবেদনের প্রিন্ট কপি ও আপলোডকৃত পাসপোর্ট সাইজের ছবির তিন কপিসহ সব কাগজপত্র (১ম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত এবং সত্যায়িত ছবি ও ফটোকপিতে প্রত্যায়নকারীর নাম ও পদমর্যাদাসহ অফিশিয়াল সিল ব্যবহার করতে হবে) এ-৪ সাইজে স্পাইরাল বাইন্ডিং করে মুখবন্ধ খামে ‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট, ১১তম তলা, জাতীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি কমপ্লেক্স (এনএসটিসি), আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭’ ঠিকানায় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ, অফিস চলাকালের মধ্যে আবশ্যিকভাবে রেজিস্টার্ড ডাক/কুরিয়ার/বাহকের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। এর ব্যর্থতায় আবেদন অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে/ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবে না।
আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—
—আবেদন শুরু হয়েছে ১৮ নভেম্বর ২০২৫ থেকে
—আগ্রহীরা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (রাত ১১:৫৯) পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন–সংক্রান্ত প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সাইটে (https://support.most.gov.bd/en/login) টিকিট তৈরি করুন অথবা নির্ধারিত নম্বরে (+880 1713-157012, +8801796-244480) যোগাযোগ করুন।