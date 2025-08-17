সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির বৃত্তি, পাবেন গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা

ঢাকাস্থ সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের সন্তান, যাঁরা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছেন বা পড়াশোনা করছেন, সেসব গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে ‘ছাত্র বৃত্তি’ প্রদান করবে।
১. সিরাজগঞ্জ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২. গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থী হতে হবে।
৩. ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছেন বা বর্তমানে পড়াশোনা করছেন।
১. ছাত্র বৃত্তির জন্য নির্দিষ্ট আবেদন ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ভবন থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। আবেদন সরাসরি বা ই–মেইলে info@szsdhaka1984.com জমা দেওয়া যাবে।
২. আবেদনের শেষ তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
সভাপতি, সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি, সিরাজগঞ্জ ভবন, প্লট নম্বর ৬/৩, সেকশন–২, মিরপুর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.szsdhaka1984.com