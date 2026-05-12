নন–আইটি স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে আইটি প্রশিক্ষণ কোর্সের রাউন্ড ৭৩–এর আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ জুন
নন–আইটি স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে আইটি প্রশিক্ষণ কোর্সের রাউন্ড ৭৩–এর আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ জুন
বৃত্তি

আইএসডিবি–বিআইএসইডব্লিউর আইটি স্কলারশিপ, নন–আইটি স্নাতক শিক্ষার্থীদের কোর্স শেষের ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নন–আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে আইটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক–বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশন ওয়াক্‌ফ (আইএসডিবি–বিআইএসইডব্লিউ)। আইটি স্কলারশিপ প্রোগ্রাম তথ্যপ্রযুক্তিশিল্পের বিভিন্ন খাতে চাকরির বাজার অনুযায়ী কোর্সগুলো পরিচালনা করে। এই প্রোগ্রামের আওতায় কোর্স সম্পন্নকারীদের ৯২ শতাংশ দেশে ও বিদেশে সফলভাবে কর্মরত। প্রোগ্রামটি এখন পর্যন্ত ১৮ হাজার ৯৬৩ আইটি পেশাজীবী তৈরি করেছে, যাঁরা দেশ ও বিদেশের ৩ হাজার ২৫৪টির বেশি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

উল্লেখ্য, আইএসডিবি–বিআইএসইডব্লিউ বাংলাদেশ সরকার ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জেদ্দা, সৌদি আরবের যৌথ উদ্যোগের একটি প্রতিষ্ঠান। তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের যুবসমাজের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আইএসডিবি–আইএসইডব্লিউ নিজস্ব অর্থায়নে কর্মমুখী শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

Also read:বিনা খরচে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা ফুলব্রাইট ফরেন স্কলারশিপে, আইইএলটিএসে ৭ স্কোরে আবেদন

স্কলারশিপের সুবিধা কী কী—

• প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জন্য প্রায় দুই লাখ টাকা সমমূল্যের কোর্স।

• এটি সম্পূর্ণ বিনা মূল্যের একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম।

• এটি দেশসেরা আইটি প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম।

• সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের ‘প্লেসমেন্ট সেল’–এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের যুবসমাজের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আইএসডিবি–আইএসইডব্লিউ নিজস্ব অর্থায়নে কর্মমুখী শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে

স্কলারশিপে আবেদনের যোগ্যতা—

স্নাতক/ফাজিল পাস বা মাস্টার্স/কামিলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ ছাড়া চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা–ইন–ইঞ্জিনিয়ারিং (শুধু কম্পিউটার/টেলিকমিউনিকেশন/ইলেকট্রনিকস/সিভিল/আর্কিটেকচার/সার্ভে/কনস্ট্রাকশন) পাস প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

Also read:বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন? অনুসরণ করুন এই ৫ ধাপ

স্নাতকদের জন্য কোর্সগুলো—

  • ওয়েব অ্যান্ড মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ইউজিং স্প্রিং বুট, অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড ফ্লাটার।

  • ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট উইথ লারাভেল, রিঅ্যাক্ট, ভিউ.জেস অ্যান্ড ওয়ার্ডপ্রেস।

  • ক্রস প্ল্যাটফর্ম অ্যাপস ইউজিং এএসপি.নেট, অ্যাঙ্গুলার অ্যান্ড রিঅ্যাক্ট।

  • ওরাকল ডেটাবেজ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট।

  • নেটওয়ার্ক সলিউশন অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

  • গ্রাফিকস, অ্যানিমেশন অ্যান্ড ভিডিও এডিটিং।

চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য কোর্সগুলো—

  • আর্কিটেকচারাল অ্যান্ড সিভিল ক্যাড।

  • ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং লারাভেল অ্যান্ড রিঅ্যাক্ট।

  • নেটওয়ার্ক সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

  • গ্রাফিকস, ভিডিও এডিটিং অ্যান্ড মোশন গ্রাফিকস।

  • ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং এসপি.নেট।

  • ক্লাউড কম্পিউটিং ইউজিং ওরাকল অ্যাপেক্স।

  • থ্রিডি (3D) ভিজ্যুয়ালাইজেশন।

*স্কলারশিপ–সম্পর্কিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন

Also read:উচ্চশিক্ষায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের পছন্দের শীর্ষে কেন এখন নিউজিল্যান্ড

আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

রাউন্ড ৭৩–এর আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ জুন ২০২৬

অনলাইনে আবেদন করার ঠিকানা: apply.isdb–bisew.info

বিস্তারিত তথ্য জানতে: www.isdb–bisew.org

Also read:বিদেশে উচ্চশিক্ষা—ছোট হয়ে আসছে কি আমাদের পৃথিবী? না সংকুচিত হচ্ছে সম্ভাবনা?
আরও পড়ুন