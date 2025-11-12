নাটোর জেলা পরিষদের এককালীন শিক্ষাবৃত্তি, আবেদন শেষ ২১ ডিসেম্বর

নাটোর জেলা পরিষদ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এককালীন শিক্ষাবৃত্তি দেবে। ২০২৫ সালে এসএসসি এবং এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র–ছাত্রী হতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ ডিসেম্বর ২০২৫।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
আবেদনকারীকে ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি এবং এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ সহ উত্তীর্ণ হতে হবে।
দরকারি যোগ্যতা—
১. আবেদনকারীকে অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছাত্র–ছাত্রী হতে হবে;
২. আবেদন করা ছাত্র–ছাত্রীকে নাটোর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
৩. আবেদনকারীকে সরকার অনুমোদিত যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পড়াশোনা করা শিক্ষার্থী হতে হবে।
আবেদন করতে হবে—
১. নাটোর জেলা পরিষদের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে;
২. ডাকযোগে অথবা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় অথবা জেলা পরিষদ কার্যালয়ে সরাসরি আবেদন করতে হবে।
আবেদন পাঠানোর শেষ তারিখ
নাটোর জেলা পরিষদ অফিসে সরাসরি বা ডাকযোগে বা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে
অফিস চলাকালীন আবেদন পাঠানো নিশ্চিত করতে হবে।
আবেদনের সঙ্গে যা লাগবে—
১. আবেদনপত্রে পড়াশোনা করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশ বা মতামত থাকতে হবে।
২. নাটোর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা ও পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতার পক্ষে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের দেওয়া সনদপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।
৩. আবেদনপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার মার্কশিটের সত্যায়িত কপি ও সদ্য তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি পড়াশোনা করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান অথবা প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাকে দিয়ে সত্যায়িত করে সংযুক্ত করতে হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: https://www.zpnatore.gov.bd