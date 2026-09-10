জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি, এমফিলে মাসে ১৫ হাজার-পিএইচডিতে ২০ হাজার টাকা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬–২৭ শিক্ষাবর্ষে এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন গবেষক ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে (www.nu.ac.bd/admissions) প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।
অনলাইনে আবেদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর থেকে। আবেদন করা যাবে ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত।
প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়ে বলা হয়েছে, প্রতিটি বিষয়ে এমফিল প্রোগ্রামে ৫ জন এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে ৫ জন গবেষককে ফেলোশিপ দেওয়া হবে। পিএইচডি প্রোগ্রামে প্রার্থী না থাকলে পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য নির্ধারিত ফেলোশিপের সংখ্যা এমফিল প্রোগ্রামের সঙ্গে এবং এমফিল প্রোগ্রামে প্রার্থী না থাকলে এমফিল প্রোগ্রামের জন্য নির্ধারিত ফেলোশিপের সংখ্যা পিএইচডি প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ও সমন্বিত হবে। এমফিল প্রোগ্রামে মাসিক ১৫ হাজার টাকা এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে মাসিক ২০ হাজার টাকা হারে ফেলোশিপ দেওয়া হবে।
এমফিল প্রোগ্রামে প্রাথমিক আবেদন ফি ১ হাজার ৫০০ টাকা। পিএইচডি প্রোগ্রামে প্রাথমিক আবেদন ফি ২ হাজার টাকা।
আবেদন সম্পন্ন করার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন গেটওয়ের মাধ্যমে অথবা পে স্লিপ ডাউনলোড করে প্রাথমিক আবেদন ফি জমা দিতে হবে। আবেদনকারীকে অনলাইন থেকে প্রাথমিক আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপি ১১ অক্টোবরের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে অনলাইনে আবেদন ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। প্রতিটি প্রোগ্রামে ৫ জনকে ফেলোশিপ দেওয়া হবে
বাংলাদেশের সমাজ চাহিদা ও উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতিরাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া, মহান মুক্তিযুদ্ধ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যবসা বাণিজ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্মকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
এমফিলে ভর্তির যোগ্যতা
* এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/জিপিএ ২.৭৫-সহ স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর বা সিজিপিএ ২.৫০ থাকতে হবে।
অথবা
* ৩ বছর মেয়াদি স্নাতক (পাস)-সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বা সিজিপিএ ২.৭৫ থাকতে হবে। তবে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ নম্বর বা সিজিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন।
পিএইচডি ভর্তির যোগ্যতা
* জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বাংলাদেশের অন্য যেকোনো পাবলিক ও প্রাইভেট (ইউজিসি অনুমোদিত) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল/সমমান ডিগ্রি অথবা বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ প্রাপ্ত স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং স্বীকৃতমানের জার্নালে ন্যূনতম ১টি গবেষণামূলক প্রকাশনা।
অথবা
* জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন-ক্যাম্পাস অ্যাডভান্সড এমবিএ ও এমএসএস ডিগ্রিপ্রাপ্তদের মধ্যে যাঁদের সিজিপিএ ৩.০০ এবং স্বীকৃত জার্নালে ন্যূনতম একটি প্রকাশনা রয়েছে, তাঁরা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
অথবা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের অন্য যেকোনো পাবলিক ও প্রাইভেট (ইউজিসি অনুমোদিত) বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ শিক্ষক, যাঁদের শিক্ষাজীবনে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরসহ ন্যূনতম ৩টি প্রথম বিভাগ/শ্রেণি বা সিজিপিএ ৩.০০ এবং ৩ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ দেশি-বিদেশি স্বীকৃতমানের জার্নালে ন্যূনতম ১টি গবেষণামূলক প্রকাশনা রয়েছে (এ ক্ষেত্রে প্রার্থীকে প্রবন্ধের মূল লেখক বা First Author হতে হবে) তাঁরা সরাসরি পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
* বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাজীবনে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যেকোনো ১টিসহ ন্যূনতম ২টি প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
* সমমানের পরীক্ষায় পাস করা বিদেশি শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মকানুন ও শর্ত অনুযায়ী পূর্ণকালীন গবেষক হিসেবে এমফিল/পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন।
ভর্তির শর্তাবলি
ভর্তি–ইচ্ছুক গবেষকদের অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা ও শিক্ষাজীবনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তির জন্য চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রণয়ন করা হবে।
উল্লেখ্য, অনলাইনে আবেদনের সময় আবেদনকারীকে যথোপযুক্ত শিরোনাম নির্ধারণসহ সুনির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ২০০০ শব্দের মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা এবং প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়কের নামসহ আবেদন করতে হবে। উক্ত গবেষণা প্রস্তাবনার ওপর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
প্রোগ্রামের মেয়াদ
ক) এমফিল প্রোগ্রামের মেয়াদ এক বছরের কোর্সওয়ার্কসহ দুই বছর এবং পিএইচডি প্রোগ্রামের মেয়াদ তিন বছর।
খ) এমফিল প্রোগ্রামে ১টি এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে ২টি সেমিনার প্রদান করতে হবে।
গ) পিএইচডি প্রোগ্রামে যাঁরা সরাসরি ভর্তির জন্য মনোনীত হবেন, তাঁদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষের এমফিল গবেষকগণের সঙ্গে কোর্সওয়ার্ক সম্পন্ন করতে হবে।
অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ ও পে স্লিপ ডাউনলোড—
ক. আবেদনকারীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে (www.nu.ac.bd/admissions) Master's Tab এ গিয়ে Apply Now (MPhil/PhD) অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তথ্য ছকে সংশ্লিষ্ট স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর পরীক্ষার রোল নম্বর, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, পাসের সন, ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল সঠিকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে।
ভর্তি পরীক্ষা (লিখিত এবং মৌখিক) বিষয়ে করণীয়
ক. এমফিল ও পিএইচডি ভর্তির লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে।
খ. আবেদনকারীকে মৌখিক পরীক্ষার সময় গবেষণা প্রস্তাবনা, সব পরীক্ষার সনদ ও নম্বরপত্রের কপি, সোনালি সেবার মাধ্যমে আবেদন ফি জমা রশিদের মূলকপি ও প্রাথমিক আবেদন ফরমের কপি সঙ্গে রাখতে হবে।
গ. ভর্তির সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টি চেয়ারম্যানের দপ্তরে মূল সনদ ও নম্বরপত্র প্রদর্শন করতে হবে। উল্লেখ্য যে ভুল তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মেধাতালিকায় স্থানপ্রাপ্ত হয়ে ভর্তি হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।
লিখিত, মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও স্থান পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। ভর্তি বিজ্ঞপ্তির যেকোনো শর্ত বাতিল বা পরিবর্তনের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। ভর্তি বিজ্ঞপ্তি, অনলাইন আবেদন ফরম ও ভর্তিসংক্রান্ত সব তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট http://www.nu.ac.bd/admissions -এ পাওয়া যাবে।
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