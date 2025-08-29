বৃত্তি

ইডকলে ইন্টার্নশিপ, স্নাতকে করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ প্রতিষ্ঠান ইন্টার্নশিপের সুযোগ দিচ্ছে। তিন মাসের এ প্রোগ্রামে লোকবল নিয়োগ দেবে ইডকল। স্নাতক শেষ করা শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ। ইডকলের এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে নির্বাচিত ব্যক্তিরা পাবেন প্রকল্পভিত্তিক কাজ করার সুযোগ, উন্নয়ন অর্থায়ন ও অবকাঠামো খাতে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং একজন পেশাদার হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্ল্যাটফর্ম।

কেন এই ইন্টার্নশিপ

ইডকল দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও টেকসই অবকাঠামো খাতে কাজ করে, এমন একটি অন্যতম সরকারি উন্নয়ন সংস্থা। এখানে ইন্টার্নশিপ করার মানে বাস্তব প্রকল্পে যুক্ত হয়ে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি, করপোরেট পরিবেশে কাজের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের চাকরি বা উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে থাকার এক সুযোগ।

আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা

ইডকলের ২০২৫ সালের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের জন্য স্নাতক/ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, ইকোনমিকস, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ম্যাস কমিউনিকেশন, ল, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সদ্য স্নাতক শেষ করা শিক্ষার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন। সৃজনশীল, দায়িত্বশীল ও শেখার আগ্রহ থাকা আবশ্যক।

বেতন প্যাকেজ

১০ হাজার টাকা।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের পদ্ধিত ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।

